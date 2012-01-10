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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

در زاهدان/

هدفمندی یارانه ها صرفه جویی 260 میلیون لیتری را در برداشت

هدفمندی یارانه ها صرفه جویی 260 میلیون لیتری را در برداشت

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان گفت: پس از یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 260 میلیون و 333 هزار لیتر در مصرف فرآورده های نفتی در این منطقه صرفه جویی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی عابدینی ظهر سه شنبه اظهار داشت: این میزان کاهش طی بازه زمانی یکم دیماه 89 تا اولین روز زمستان 90 در سه فرآورده های اصلی بنزین، نفتگاز و نفت کوره به وقوع پیوسته است.

وی گفت: در این مدت بنزین موتور با 12 درصد کاهش، 60 میلیون و 304 هزار لیتر صرفه جویی ذخایر ملی را در بر داشت.

وی افزود: نفتگاز نیز با 21 درصد بیشترین میزان کاهش را با 150 میلیون و 329 هزار لیتر به خود اختصاص داده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: همچنین نفت کوره نیز با 18 درصد کاهش 49 میلیون و 400 هزار لیتر کاهش فرآورده ها را در بر داشت.

وی گفت: نفت سفید و  گاز مایع تنها فرآورده هایی بود که در این مدت به سبب بالا بردن سطح خدمات و رشد جمعیت با افزایش روبرو بوده است.

وی افزود: در این مدت نفت سفید با 22 درصد که معادل 56 میلیون و 750 هزار لیتر است رشد داشته است.

عابدینی اظهار داشت: گاز مایع نیز با 872 تن افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد را نشان می دهد.


کد مطلب 1506300

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