به گزارش خبرنگار مهر، پرس و جو از نمایندگان مجلس درباره تایید صلاحیت یا ‏عدم تایید صلاحت آنها توسط هیئت های اجرایی منتخب دولت برای ورود به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مهمترین ‏سوژه امروز خبرنگاران پارلمانی بود که در راهروهای مجلس پیگیری شد.‏

بر اساس این گزارش شنیده ها حاکی از این است که صلاحیت تعداد 30 تا 40 نماینده مجلس از ‏سوی هیئت های اجرایی تایید نشده اما این نمایندگان در گفتگو با خبرنگاران تاکید کردند که تا کنون ابلاغیه رسمی به آنها داده نشده و هر چه شنیده اند غیر رسمی بوده است.

طراح سوال از رئیس جمهور توسط هیئت های اجرایی رد صلاحیت شد

علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانی و علیرضا محجوب از جمله نمایندگان فعلی مجلس هستند که اخبار رد صلاحیت آنها از سوی هیئت های اجرایی مطرح شده است.

علی مطهری چهره شاخص منتقد دولت و طراح سوال از رئیس جمهور است که توسط هیئت های منتخب دولت صلاحیت وی برای نمایندگی مردم تایید نشده است.

انوشیروان محسنی بند پی نماینده چالوس و نوشهر، محمد مهدی شهریاری نماینده بجنورد، داریوش قنبری نماینده ایلام، حمید خسته بند نماینده بندر انزلی، فرهاد دلق پوش نماینده آستارا، مجید نصیرپور نماینده سراب، قدرت الله علیخانی نماینده قزوین، نادر قاضی پور نماینده ارومیه، عباسعلی نورا نماینده زابل نیز از دیگر نمایندگان شاخص شهرستانی هستند که توسط این هیئت رد صلاحیت شده اند.

نادر قاضی پور نیز یکی دیگر از نمایندگان منتقد دولت است که نقشی اساسی در طرح تحقیق و تفحص از سایپا داشته است.

شهریاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تایید خبر رد صلاحیت خودش گفت: به نظر می رسد این موضوع قطعی است و تعداد 30 تا 40 نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شده اند، البته ممکن است در تجدید نظر این مشکل حل شود اما بنده شخصا در صورت تایید این خبر اعتراض نخواهم کرد و درخواست تجدید نظر نمی دهم.

به گزارش مهر، فرصت هیئت های اجرایی برای بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نهم روز گذشته پایان یافت و قرار است امروز نتایج این بررسی ها ضمن ارسال به هیئت های نظارت منتخب شورای نگهبان، برای داوطلبان ارسال شود.

داوطلبان رد صلاحیت شده به مدت 4 روز برای تجدید نظرخواهی فرصت دارند تا اعتراض خود را به نحوه رسیدگی به صلاحیت خود توسط هیئت های اجرایی به هیئت نظارت که منتخب شورای نگهبان قانون اساسی است ارائه کنند.



تبلیغات رسمی داوطلبان نمایندگی مجلس نهم پس از تایید نهایی هیئت های نظارت از چهارم اسفند آغاز و 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات سکوت تبلیغاتی شروع خواهد شد.