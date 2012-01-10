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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

عبدالملکی:

تبلیغات جاده ای موجب کاهش هوشیاری رانندگان می شود

تبلیغات جاده ای موجب کاهش هوشیاری رانندگان می شود

پاکدشت - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان پاکدشت اظهار داشت: تبلیغات جاده ای علاوه بر کاهش هوشیاری رانندگان و حواس پرتی آنان، به لحاظ بصری نیز تأثیرات مضری برای کاربران جاده ای داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالملکی افزود: از سنوات گذشته تبلیغات بر پیکره دیوارهای واقع در حریم راهها امری متداول بوده است، اداره راه و شهرسازی شهرستان پاکدشت در راستای افزایش ضریب ایمنی رانندگان و مسافران مسیر بزرگراه امام رضا(ع) در اقدامی پس از اخذ دستور مقام قضایی با همت راهداران، امحا و مخدوش کردن تبلیغات موصوف را در دستور کار خود قرار داد.

وی بیان کرد: در حاشیه بزرگراه امام رضا(ع) حد فاصل پل سیمان تا چنداب که گستره ای از صنوف مختلف و مراکز تجاری و صنعتی را در بر گرفته، دیوار نویسی و تبلیغات از مدتها قبل معمول بوده است.

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان پاکدشت افزود: در حال حاضر دیوارنویسی و بسترسازی مجدد برای این نوع تبلیغات برای متخلفان مقرون به صرفه نبوده و اداره راه پاکدشت با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 1506304

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