اخبار کوتاه از ورزش فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید بنا جودو کار فارسی به عضویت تیم ملی جودو بزرگسالان کشور درآمد.

وحید بناء در مسابقات انتخابی تیم ملی جودو بزرگسالان در وزن 66 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد و بدین ترتیب توانست به عضویت تیم ملی درآید.

بناء به همراه محمد رضا رودکی قهرمان سنگین وزن جودو کشور و سایر اعضای تیم ملی به منظور شرکت در مسابقات جام جهانی برای کسب سهمیه المپیک عازم کشور گرجستان خواهد شد.

اردوی تدارکاتی تیم ملی ترامپولین جوانان کشور در شیراز

اردوی تدارکاتی تیم ملی ترامپولین جوانان کشور از تاریخ 26 لغایت 30 دی ماه به میزبانی شیراز برگزار می شود.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان فارس و نائب رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور گفت: به منظور حضور موفق و منسجم تیم ملی ترامپولین جوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا که در کشور تایلند برگزار می شود و با توجه به اینکه اکثریت اعضای تیم ملی ترامپولین کشور از ورزشکاران استان فارس هستند و مدرنترین و پیشرفته ترین وسیله ترامپولین در استان فارس و شهر شیراز موجود است، فدراسیون ژیمناستیک کشور در نظر دارد اردوی آمادگی تیم ملی را در شیراز برگزار کند.

عباسعلی توانا بیان کرد: این اردو به مدت چهار روز از 26 لغایت 30 دی ماه در تالار ژیمناستیک استاد حسین اعظمی برگزار می شود.