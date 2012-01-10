دانشگاه پیام نور فیروزه با مشارکت خیرین احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی زاده در جلسه بررسی مسائل احداث ساختمان جدید دانشگاه پیام نور این شهرستان از مشارکت اهالی روستای تقی آباد در واگذاری چهار هکتار زمین رایگان برای احداث ساختمان دانشگاه پیام نور فیروزه تقدیر کرد.

وی اضافه کرد: نقشه برداری های لازم انجام و تمامی هزینه های پی ریزی این ساختمان از سوی خیرین تامین شده است.

فرماندار فیروزه با بیان اینکه تمامی مراحل ساخت این دانشگاه تا دو سال آینده با همکاری فرمانداری، خیرین و رییس دانشگاه پیام نور استان به اتمام خواهد رسید، اظهار داشت: در طول عمر چهار ساله دانشگاه پیام نور فیروزه تمام هزینه های نیروی اداری از سوی فرمانداری تقبل شده است.

حاجی زاده با اشاره به افزایش تعداد پذیرش دانشجویان از 70 نفر در سال86 به700 نفر در سال جاری گفت: امید است با تکمیل ساختمان این دانشگاه تعداد پذیرش دانشجویان بیشتر شود.

وی تصریح کرد: با تکمیل جاده دو طرفه نیشابور- فیروزه و کاهش زمان تردد، میزان استقبال دانشجویان از تحصیل در این دانشگاه افزایش خواهد یافت.

وی درباره رمز موفقیت فیروزه در به صفر رساندن جرایم چهارگانه و کسب رتبه کمترین آمار طلاق در خراسان رضوی گفت: این امر با تکیه مدیران شهرستان بر معنویات و غنای فرهنگی شهرستان محقق شده است.