15 نشریه در کهگیلویه و بویراحمد مجوز انتشار گرفتند

کرم الله محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با صدور مجوز نشریات، تعداد نشریات استان به 45 نشریه رسید.

وی بیان کرد: در این جلسه هفته ‌نامه «ابتکار جنوب» به صاحب امتیازی ومدیرمسئولی "محمدعلی وکیلی"، هفته ‌نامه "تجارت فردا" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی"علیرضا بختیاری"، دو هفته ‌نامه "دیلگون" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "نوراحمدسلیمی اصل"، دو هفته‌نامه "بلقیس چرام" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "حشمت‌الله اقبال پناه"، دو هفته ‌نامه "گل زاگرس" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "سیدمحمود موسوی"، دو هفته ‌نامه "برف آفتاب" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "غلامحسین قاسمی"، دو هفته ‌نامه "مهروند" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "پروین گندمکار"، دو هفته ‌نامه"ترنم دنا" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "احسان رضایی پور"، دو هفته ‌نامه "ندای ایل" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "محمود مومن نسب" مجوز انتشار دریافت کردند.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد دو هفته ‌نامه "بامداد قلم" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "رهام ولایتی نژاد"، دو هفته ‌نامه "چهره نما" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "پریسا حیدری"، دو هفته ‌نامه "طلوع همبستگی" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "ارسلان عباسی"، ماهنامه "وصال جاودان" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی"عبدالمجید ارجمندی"، ماهنامه "پیشوک" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "داریوش جعفری" و فصلنامه تخصصی " لرنامه" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد مهدی روشنفکر" را دیگر نشریات مجوز گرفته در این استان عنوان کرد.

وی یادآور شد: چندی پیش نیز سه نشریه "زیبا قلم"، "افکار مردم" و "آوای گرمسیر "در کهگیلویه و بویراحمد مجوز انتشار دریافت کرده بودند.