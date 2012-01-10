حوادث طبیعی در گلستان 600 میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به وقوع دو سیل در سال جاری، در مجموع در قالب پیشگیری و بازسازی بیش از 600 میلیارد ریال خسارت به استان وارد شد.

وی اظهار داشت: بخش دیگر خسارتها در بخش کشاورزی بوده است که به دلیل بارندگیهای مستمر مشکلاتی را در کشت تابستانه و تأخیر در کشت بهاره را سبب شده بود که باید میزان اصلی خسارتها برآورد شود.

حسام عنوان کرد: براساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران، مقرر شده تا سازمان جهادکشاورزی میزان این خسارتها را بررسی و اعلام کند.

وی گفت: خسارتهای مربوط به بخش کشاورزی خسارتهای پنهان است که باعث کاهش تولید می شود و ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.

حسام ادامه داد: جهاد کشاورزی موظف است تا میزان کاهش تولید محصولات را جمع بندی و اعلام کند.

وی اضافه کرد: از نگاه دولت خسارتها در قالب پوششهای بیمه ای پرداخت خواهد شد از این رو تقاضا داریم مردم نسبت به بیمه کردن سرمایه خود چه در بخش کشاورزی، تجاری، مسکونی، صنعتی و... اقدام کنند.

مدیرکل بحران استان گلستان اذعان داشت: پس از وارد آمدن خسارت تنها صنعت بیمه است که می تواند راهگشا باشد.

وی تصریح کرد: در عین حال نیز باید اصلاحاتی در ساختار نظام بیمه ای اعمال شود به همین منظور مطالعات میدانی توسط مشاورین در 10 استان کشور از جمله گلستان به عنوان پایلوت در حال انجام است.

حسام اعلام کرد: انجام مطالعات این طرح در مراحل پایانی است و امیدواریم به عنوان یک راهکار اجرایی مناسب دست پیدا کنیم.