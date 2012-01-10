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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

معتمدی فر در گفتگو با مهر:

وظیفه دادگستری مقابله با دانه درشت هاست

وظیفه دادگستری مقابله با دانه درشت هاست

میناب ـ خبرگزاری مهر : امام جمعه شهرستان میناب گفت: مقابله با دانه درشت ها و آقا زاده ها وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام میرزا محمد حسین معتمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محمد تقی خان امیر کبیر اولین مبارز با ویِژه خواران و دانه درشت های زمان خود بوده است، اظهار داشت: مدیران و مسئولان ما باید به این بزرگمرد تاریخ کشور اقتدا کنند.

وی مقابله با استکبار و استعمار را از دیگر کارهای امیر کبیر نام برد و ادامه داد: نظام بخشی به امور اداری کشور نیز از هنرهای امیر کبیر است.

معتمدی فر بیان داشت: امروز باید امیر کبیرها در جامعه کنونی ما پرورش داده شوند تا در مقابل معضلات موجود ایستادگی و مقاومت کنند.

وی دومین وظیفه بزرگ دستگاه قضا را مقابله با فرقه های ضاله عنوان کرد و ادامه داد: جوانان ما سالهاست که در معرض خطر فرقه های ضاله به خصوص شیطان پرستی هستند و روز به روز به جمع کسانی که از ظواهر و علائم این فرقه بدون آگاهی استفاده می کنند اضافه می شود.

بگذارید مردم خنکای احکام اسلامی را بچشند

حجت الاسلام معتمدی فر گفت: اجازه دهید مردم با اجرای علنی احکام ، خنکای احکام اسلامی را بچشند.

معتمدی فر با اشاره به آیه قرآن کریم در رابطه با اجرای علنی برخی احکام اظهار داشت: مردم دست دستگاه قضارا برای اجرای علنی احکام می بوسند.

وی با بیان اینکه در چند ماهه اخیر جرم ها و جنایت های عمده ای در میناب به وقوع پیوسته، تاکید کرد: مردم بی صبرانه منتظر صدور حکم هستند.

امام جمعه میناب حجم پرونده های موجود در دادگستری میناب را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: در جامعه ما عناوین جرم خیز فراوان است.

کد مطلب 1506310

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