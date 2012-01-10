عدم مدیریت واحد در مساجد/ هر دستگاهی در امور مساجد ورود پیدا می کند

حجت الاسلام مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی در خصوص مقابله با فرقه های انحرافی اظهار داشت: با توجه به ظهور و بروز فرقه های انحرافی در استان امسال به طور جدی به این مبحث ورود پیدا کرده ایم.

وی با بیان اینکه دوره های آموزشی متعددی را در این زمینه برگزار کرده ایم افزود: طی سالجاری دومین کارگاه تربیت مربی فرقه های انحرافی در استان به همت این اداره کل برگزار شد.

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: در این کارگاه 60 نفر از افراد زبده هر شهرستان آموزشهای لازم برای مقابله با فرقه های انحرافی را به عنوان مربی فرا گرفته اند.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مشکل اصلی اجرای برنامه ها در مساجد استان عدم مدیریت واحد در مساجد است افزود: متاسفانه نهادها و دستگاههای مختلف به هر طریقی در امور مساجد دخالت می کنند.

وی با بیان اینکه این مسئله بارها ذکر شده است و دیگر به عنوان یک معضل مطرح می شود، یادآور شد: این مشکل یک مسئله همه گیر است و در سطح کشور به خصوص لرستان مشاهده می شود.

حجت الاسلام احمدی با تاکید بر اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی وظایف خود را در مساجد انجام می دهد ادامه داد: امکانات فرهنگی و نرم افزاری، تامین امام جماعت، تاسیس کانونهای فرهنگی تبلیغی و افزایش حضور هیئات مذهبی در مساجد از جمله فعالیت های این اداره کل در مساجد است.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه 135 کانون فرهنگی تبلیغی فعال در سطح مساجد استان وجود دارد یادآور شد: این کانونها به لحاظ امکانات به روز به سیستم رایانه و اینترانت مجهز هستند.