تصادف مرگبار کامیون/ 27 کشته در تصادفات رانندگی یک روز

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته 27 نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند. ضمن اینکه در این مدت 166 تصادف منجر به جرح در جاده های کشور رخ داد که بر اثر آن 150 نفر مجروح شدند.

وی ادامه داد: ساعت 14 روز گذشته ماموران پلیس راه استان فارس در جریان تصادف مرگبار کامیون بنز با پژو 405 در محور یاسوج - نورآباد قرار گرفتند. با حضور ماموران مشخص شد در این تصادف پنج نفر در دم جان خود را از دست داند. کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را انحراف به چپ پژو اعلام کردند.

جانشین فرمانده پلیس راه در خصوص مهمترین علت تصادفات روز گذشته گفت: تخطی از سرعت مطمئنه با 24 مورد بیشترین دلیل تصادفات جاده‌های کشور بوده است.



