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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

محققی در گفتگو با مهر:

استادان دانشگاه های علوم پزشکی کشور افزایش می یابد

استادان دانشگاه های علوم پزشکی کشور افزایش می یابد

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به زودی حدود دو هزار نفر به استادان دانشگاه های علوم پزشکی کشور افزوده می شود.

محمد علی محققی در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان اینکه در برنامه پنج ساله پنجم اهداف بزرگی در آموزش پزشکی ارائه شده است افزود: تمام وقت بودن هیئت علمی دانشگاه ها، ارتقاء مرتبه علمی استادان بر اساس سند ارتقاء مرتبه استادان، سند تحول و نوسازی آموزش پزشکی از جمله این برنامه ها است.

محققی افزود: در حال حاضر حدود 135 هزار دانشجو و 13 هزار استاد در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مشغول به تحصیل و تدریس هستند.

به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رشته های جدید نیز از این پس بنا به ضرورت و تجارب مشابه دنیا ایجاد خواهد شد و در حال حاضر اغلب رشته هایی را که در مراکز معتبر دنیا وجود دارد را داریم و رشته های جدید بیشتر در حیطه فناوری و تکنولوژی و تلفیق علوم پزشکی با علوم انسانی و اخلاق پزشکی خواهد بود.

محققی راه اندازی بیمارستان کوثر سمنان را سبب ایجاد تحولی در آموزش بالینی این استان دانست و افزود: هم اکنون دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی سمنان در یک محل مستقر هستند که باید آنها را در فضاهای جدید و مجزا ایجاد کنیم.

به گفته وی در حیطه آمایش سرزمین، دانشگاه علوم پزشکی سمنان باید دو رشته بیهوشی عمومی و روانپزشکی را ایجاد کند.

کد مطلب 1506315

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