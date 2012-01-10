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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

کتاب " شبه نبی" در قم رونمایی شد

کتاب " شبه نبی" در قم رونمایی شد

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با برگزاری چهارمین شب برگزاری مجالس تعزیه، از کتاب " شبه نبی" در قم رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری استان قم با در نظر گرفتن اهمیت و لزوم توجه به تعزیه به عنوان هنری مذهبی و ایرانی که رسالت انتقال مفاهیم مذهبی و شیعی  را بر عهده دارد، همچنین با توجه به تغییرات و انحراف‌های به وجود آمده در انتقال سینه به سینه نسخ تعزیه، کتاب " شبه نبی" را منتشر کرده است.

کتاب " شبه نبی" شامل تعزیه اصلاح شده حضرت علی اکبر(ع) است که به همت دفتر تعزیه حوزه هنری استان قم و توسط امیر زینلی گردآوری و تنظیم شده است.

پیش از این دو مجموعه "قمر بنی هاشم (ع)" و "وداع با حسین (ع)" توسط حوزه هنری استان قم چاپ و روانه بازار شده بود.

کتاب " شبه نبی" سومین مجموعه از نسخ اصلاح شده تعزیه است که در قم به چاپ رسیده است.
 

کد مطلب 1506317

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