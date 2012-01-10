فینال مسابقات والیبال محلات مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی محلات، یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس، مسابقات ردهبندی و فینال والیبال آقایان محلات، روز جمعه هفته جاری 23 دی ماه، در سالن دانش آموز واقع در خیابان امامیه 12 برگزار میشود.
بر اساس برنامه این رقابتها، جمعه صبح از ساعت 7:30 دیدارهای مرحله نیمه نهایی رده سنی جوانان - امید آغاز میشود و بعد از ظهر این روز در ساعت 14 فینال مسابقات رده سنی پیشکسوتان، ساعت 15 مسابقه ردهبندی رده سنی جوانان - امید و در ساعت 16 نیز فینال مسابقات این رده برگزار میشود.
گفتنی است، در مرحله مقدماتی منطقهای این رقابتها 90 تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که 27 تیم برتر مناطق به مرحله شهری نهایی راه پیدا کردند، در مجموع برگزاری این رقابتها در هر دو مرحله، 231 دیدار برگزار شد.
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