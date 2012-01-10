«آغاز روشنایی آیینه» نشانه عنایت ائمه اطهار (ع) به محتشم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی موسوی گرمارودی با اعلام این خبر افزود: نوعی سنت در میان شاعران شیعی و غیرشیعی که عرض ارادتی به اباعبدالله الحسین (ع) دارند، شکل گرفته که اگر شعر آیینی می‌سرایند، ترکیب‌بندی به ارتفاع و پیروی از ترکیب بند بی‌نظیر مرحوم محتشم بگویند که به نوعی ادای احترام به اوست.

وی این ترکیب بند محتشم را به لحاظ ضخامت لفظ و فصاحت و زیبایی بی‌نظیر دانست و خاطرنشان کرد: بنده معتقدم محتشم در خصوص این ترکیب بند مورد عنایت خداوند و ائمه اطهار (ع) بوده که این مرثیه او به چنین جایگاه رفیعی رسیده است.

گرمارودی در ادامه اظهارداشت: عشق و ارادت به ائمه اطهار (ع) و سیدالشهداء (ع) انگیزه سرودن شعرآیینی و از جمله افتخارات من است.

وی درباره چرایی خلق 15 بند در کتاب «آغازروشنایی آیینه» گفت: تا به امروز در تمام ترکیب بندهایی که شعرای مسلمان برای حضرت سیدالشهداء(ع) سروده‌اند شعری برای حضرت امام سجاد (ع) نگفته‌اند؛ در حالی که مصائبی که در کربلا و پس از آن بر ایشان گذشته کم نبوده است. به این جهت یک بند در این کتاب به امام سجاد (ع) اضافه شد و برای خود امام حسین (ع) به جای یک بند سه بند اضافه کردم که شد 15 بند.

موسوی گرمارودی، «قیصر امین‌پور»، «سیدحسن حسینی»، «مشفق کاشانی»، «علیرضا قزوه»، «خسرو احتشامی» و «محمدعلی مجاهدی» را از جمله شاعران موفق شعرآیینی کشورمان برشمرد و تصریح کرد: در دهه‌های اخیر به غیر از این عزیزان، شاعران بسیار خوب و موفقی در شعر آیینی سرزمین‌مان بروز و ظهور کرده‌اند و اشعار و آثار ماندگار و قابل تاملی سروده‌اند.

کتاب «آغاز روشنایی آیینه» به همت دفتر آفرینش‌های حوزه هنری استان تهران، توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسید.