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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

موسوی گرمارودی:

«آغاز روشنایی آیینه» نشانه عنایت ائمه اطهار (ع) به محتشم است

«آغاز روشنایی آیینه» نشانه عنایت ائمه اطهار (ع) به محتشم است

سیدعلی موسوی گرمارودی همزمان با چاپ سوم ترکیب‌بند عاشواریی «آغاز روشنایی آیینه» گفت: بنده معتقدم محتشم در خصوص این ترکیب بند مورد عنایت ائمه اطهار (ع) بوده که این مرثیه او به چنین جایگاه رفیعی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی موسوی گرمارودی با اعلام این خبر افزود: نوعی سنت در میان شاعران شیعی و غیرشیعی که عرض ارادتی به اباعبدالله الحسین (ع) دارند، شکل گرفته که اگر شعر آیینی می‌سرایند، ترکیب‌بندی به ارتفاع و پیروی از ترکیب بند بی‌نظیر مرحوم محتشم بگویند که به نوعی ادای احترام به اوست.

وی این ترکیب بند محتشم را به لحاظ ضخامت لفظ و فصاحت و زیبایی بی‌نظیر دانست و خاطرنشان کرد: بنده معتقدم محتشم در خصوص این ترکیب بند مورد عنایت خداوند و ائمه اطهار (ع) بوده که این مرثیه او به چنین جایگاه رفیعی رسیده است.

گرمارودی در ادامه اظهارداشت: عشق و ارادت به ائمه اطهار (ع) و سیدالشهداء (ع) انگیزه سرودن شعرآیینی و از جمله افتخارات من است.

وی درباره چرایی خلق 15 بند در کتاب «آغازروشنایی آیینه» گفت: تا به امروز در تمام ترکیب بندهایی که شعرای مسلمان برای حضرت سیدالشهداء(ع) سروده‌اند شعری برای حضرت امام سجاد (ع) نگفته‌اند؛ در حالی که مصائبی که در کربلا و پس از آن بر ایشان گذشته کم نبوده است. به این جهت یک بند در این کتاب به امام سجاد (ع) اضافه شد و برای خود امام حسین (ع) به جای یک بند سه بند اضافه کردم که شد 15 بند.

موسوی گرمارودی، «قیصر امین‌پور»، «سیدحسن حسینی»، «مشفق کاشانی»، «علیرضا قزوه»، «خسرو احتشامی» و «محمدعلی مجاهدی» را از جمله شاعران موفق شعرآیینی کشورمان برشمرد و تصریح کرد: در دهه‌های اخیر به غیر از این عزیزان، شاعران بسیار خوب و موفقی در شعر آیینی سرزمین‌مان بروز و ظهور کرده‌اند و اشعار و آثار ماندگار و قابل تاملی سروده‌اند.

کتاب «آغاز روشنایی آیینه» به همت دفتر آفرینش‌های حوزه هنری استان تهران، توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسید.

کد مطلب 1506320

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