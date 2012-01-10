850 مبلغ به مناطق مختلف لرستان اعزام می شوند

حجت الاسلام مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و دهه آخر صفر و به منظور نشر و ترویج فرهنگی ناب اسلامی 850 مبلغ مجرب از مبلغان اعزامی از مبادی و مراکز اعزام حوزه علمیه قم به مناطق مختلف شهری و روستایی این استان اعزام خواهند شد.

وی افزود: ماه محرم و صفر، فرصتی مناسب برای تقویت اعتقادات دینی، مذهبی و فرهنگی است لذا شناسایی و معرفی بهتر ائمه معصومین(ع) می‌تواند در زنده نگه ‌داشتن قیام عاشورا موثر باشد.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان بیان داشت: مبلغان اعزامی در مساجد، حسینیه ها، هیئات مذهبی و مدارس نسبت به تبیین فلسفه قیام عاشورا، بیان مصائب وارده به ائمه معصومین (ع)، تبلیغ و ترویج فرهنگ و احکام اسلامی، اقامه نماز جماعت، برگزاری مراسم ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی و برگزاری جلسات گفتمان دینی و فعالیتهای قرآنی را در دستور کار خود دارند.