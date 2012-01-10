طرح ملی نجات آب دانش آموزی در کرمانشاه به مرحله اجرایی نزدیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه طرح ملی نجات آب دانش آموزی، پیش از ظهر سه شنبه، با حضور اعضاء جلسه به تصمیمات مهمی دست یافت.

در این نشست که با حضور همه اعضاء کمیته راهبری و اجرای در آب منطقه ای و معاون آموزش متوسطه و رئیس گروه آموزش راهنمایی و کارشناسی امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه انجام شد مقرر شد پس از لحاظ کردن دیدگاههای مشاور ملی طرح و تبین چارچوب کلی و انتظارات وزارت نیرو تفاهمنامه ای بین دو سازمان برای تعیین وظائف و حوزه عمل هر سازمان رد و بدل و در کوتاه ترین زمان ممکن طرح به مرحله اجرا در آید.

در ابتدای جلسه، امیریان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای ضمن تشریح وضعیت آب کشور در خصوص نحوه اجرای طرح توضیحاتی ارائه دادند.

در ادامه جلسه، محمد کهریزی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گفت: استان کرمانشاه با توجه به قابلیت ها وتوانایی وهم دلی که بین مسئولین استان شاهد هستیم می تواند در بخش فرهنگ سازی آب جزء استانهای پیشرو باشد.

بهرام درویشی نیز در این جلسه، مدیر طرح داناب در استان کرمانشاه نیز به اجرای گام به گام طرح بر اساس دستورالعمل ارسالی منابع اب اشاره نمود وگفت: پس از دریافت آمار دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی در استان کرمانشاه باید تامین اعتبار لازم بر اساس سرانه هر دانش آموز مشخص واز طریق مشاور ملی طرح نسبت به آموزش مشاور استانی اقدام شود.

در ادامه جلسه، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان نیز ضمن استقبال از اجرای طرح در این مقطع تحصیلی گفت: دغدغه اصلی امروز هر ایرانی می تواند مسئله مصرف بهینه در بخش آب باشد و با انتخاب صحیح این مقطع تحصیلی از سوی وزارت نیرو کار در مرحله اجرا بسیار اصولی و پایه ای دنبال خواهد شد وهمکاران ما در آموزش وپرورش آماده همه نوع همکاری در راستای اجرای این طرح هستند.