صلاحیت 45 نامزد انتخابات مجلس در چهار محال و بختیاری تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی پیش از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با با اشاره به اینکه 61 نفر داوطلب برای انتخاب مجلس نهم در این استان ثبت نام کرده بودند، اظهار داشت: 45 نفر از داوطلانب مجلس شورای اسلامی در چهار محال و بختیاری مورد تائید وزارت کشور قرار گرفتند.

جلالی افزود: از این تعداد ثبت نامی 10 نفر رد صلاحیت و شش نفر از داوطلبان صلاحیتشان احراز نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 19داوطلب در شهرستان شهرکرد نامزد انتخابات شده بودند، بیان داشت: از این تعداد 12 نفر تائید و چهار نفر رد صلاحیت و سه نفر صلاحیتشان احراز نشده است.

جلالی تصریح کرد:18 نفر در شهرستان لردگان ثبت نام کرده بودند که 15 نفر آنها تائید و سه نفر رد صلاحیت شده اند.

وی ادامه داد: در شهرستان اردل 13 نفر ثبت نام کرده بودند که 11 نفر آنها تائید و دو نفر رد صلاحیت شدند.

رئیس ستاد انتخاباتی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 11 نفر در شهرستان بروجن ثبت نام کردند که هفت نفر آنها تائید، یک نفر رد صلاحیت و سه نفر احراز نشده است.

جلالی اذعان داشت: از تعداد افرادی که تائید شده اند 11 نفر آنها لیسانس معادل فوق لیسانس که سابقه فعالیت در مجلس را داشته اند، هفت نفر با مدرک دکتری و مابقی فوق لیسانس هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کاندیداهای رد صلاحیت شده در صورت اعتراض می توانند با مراجعه به هیئت های نظارتی استان اعتراض خود را اعلام کنند.

وی گفت: کارشناسان از ۲۱ تا ۲۴ دی به اعتراضات رسیدگی می کنند و دوم اسفند اسامی تأیید شده های نهایی اعلام می شود.