سرکوب تروریستها با مشت آهنین/ طرح ضدسوری کاملا شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "بشار اسد" دقایقی پیش در اظهاراتی مهم تاکید کرد: هم اکنون شرایط در سوریه روشن شده و کسی نمی تواند در این باره دست به تحریف وقایع بزند.

وی اظهار داشت : هدف(دشمنان) این بود که ما را به مشکل بیندازند، اما نتوانستند و شکست خوردند. سوریه با حمله رسانه ای گسترده و بی سابقه ای روبرو شد که هدف آن از بین بردن اراده ما بود، ولی ما به آنها می گوییم که شکست خورده اید و طرح هایتان به جایی نرسیده است.

با تمایل مردم به قدرت آمده ام / حمله بی سابقه علیه سوریه در تاریخ

بشار اسد تاکید کرد: من با رغبت و تمایل مردم به قدرت آمده ام و با همین تمایل هم کنار می روم. هیچ مقامی بدون حمایت مردمی ارزشی ندارد.

در ادامه وی با اشاره به حمله بی سابقه ای که در ماه های اخیر علیه سوریه صورت گرفته اظهار داشت : خرابکاران از تظاهرات مسالمت آمیز مردم برای انجام قتل و غارت سوء استفاده کردند و ما شاهد یک حمله بی سابقه در تاریخ سوریه بودیم.

اسد با اشاره به کشورهای عربی که علیه سوریه توطئه هایی را اجرا کردند، گفت : البته همه کشورهای عربی مثل هم نیستند و برخی خواهان حل موضوع سوریه بودند، اما برخی مقامات عرب(شاید) قلبا با ما هستند، اما در عمل در سیاستهایشان علیه سوریه فعالیت می کنند.

ناظران عرب را خودم پیشنهاد دادم/ از یک قرن پیش پارلمان داشتیم

وی با اشاره به برخی مقامات عربی اظهار داشت : زمانی که نتوانستند با دروغهایشان افکارعمومی را فریب دهند مسئله طرح عربی و ناظران را مطرح کردند، اما این خود من بودم که در ابتدا این مسئله را پیشنهاد دادم که به آن توجهی نشد، اما مدتی بعد درصدد اجرایی کردن آن برآمدند.

اسد با اشاره به توطئه علیه سوریه افزود: نخستین پارلمان در سوریه یک قرن پیش ایجاد شده و زمانی که ما پارلمان داشتیم کسی از آنها معنای دموکراسی نمی فهمید. کشورهای عربی در نظر داشتند به اصلاحات پاسخ نگوییم، ولی ما به آن پاسخ گفتیم.

وی افزود: اعراب چه زمانی با ما بودند آنان همیشه علیه ما بودند و ما کشورهای خارج از منطقه را با خود می دیدیم.

آیا اتحادیه عرب از تقسیم سودان جلوگیری کرد

اسد با اشاره به برخی اقدامات اتحادیه عرب اظهار داشت ایا این اتحادیه به همه مسئولیت های خود پایبند بوده؟ آیا آنها یک درخت زیتون قطع شده در فلسطین را به این سرزمین بازگرداندند؟ آیا از تقسیم سودان جلوگیری کردند؟

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب برای ما مهم نیست، اما خروج سوریه از این اتحادیه به این معناست که یک بدن بدون قلب به حیات خود ادامه دهد و این همان صحبت جمال عبدالناصر رهبر مصری است.

وی در ادامه تاکید کرد: چه کسی جز سوریه از فلسطین بیشتر حمایت کرده و از عربیت اعراب حمایت کرده است. تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب به معنای تعلیق عربیت اتحادیه عرب است. چرا آنها در مقابل اسرائیل نرمش دارند، اما در برابر سوریه محکم و سخت برخورد می کنند.

از تحریف وقایع سوریه دیگر ترسی نداریم

اسد افزود: دیگر از تحریف وقایع علیه سوریه از سوی طرفهای منطقه ای و بین المللی هراس نداریم.

رئیس جمهوری سوریه با اشاره به قانون حالت فوق العاده در این کشور اظهار داشت : کشوری در دنیا وجود ندارد که از امنیت خود دست بکشد. بر همین اساس رفع حالت فوق العاده به مقدمات و آمادگی نیاز دارد.

وی درباره برخی راه حل های ایجاد شده در زمینه بحران سوریه گفت : ما تنها به راه حل های مشخص و با نتایج مشخص اقدام می کنیم.

اصلاحات تروریستها را متوقف نمی کند

به گزارش مهر، اسد افزود: اصلاحات سیاسی تنها برای حل بحران کافی نیست. بخش گسترده ای از مردم سوریه ضد تخریب و همراه با اصلاحات هستند، اما این اصلاحات تروریستها را از اقدامات خود متوقف نخواهد کرد.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: تا کنون کسی در تحولات اخیر به علت دشواری یافتن اسناد و مدارک محاکمه نکرده ایم.



اسد خاطر نشان کرد : همبستگی و پایداری ملت سوریه در برابر تخریب کشور اصلی ترین عامل جلوگیری از اجرای طرح های خارجی علیه کشور است. کسی نمی تواند لزوم انجام اصلاحات در سوریه را نفی کند. اصلاحات مسئله ای طبیعی است که باید انجام شود اما تاخیر در انجام آن که شاید ما در آن مسئول بوده ایم مسئله دیگری است.

همه پرسی قانون اساسی در اوایل مارس برگزار می شود

بشار اسد با اشاره به تصویب قوانین جدید در سوریه اظهار داشت : قانون اساسی جدید بر آزادی های مدنی و حقوق ملت سوریه تاکید دارد. بر مبنای طرحی که در نظر داریم همه پرسی قانون اساسی را در هفته اول ماه مارس برگزار می کنیم .انتخابات پارلمانی هم در ماه می یا ژوئن برگزار می شود.

وی افزود: آنچه علیه سوریه به اجرا درآمد طرحهایی است که سالها پیش برنامه ریزی شده بود. آنان آرزوی تقسیم را از زمان توافق "سایکس پیکو" در ذهن داشتند. برخی سوریه را بی اراده و منزوی می خواهند که به مشکلات داخلی و حاشیه ای خود گرفتار باشد.

با تروریستها با مشت آهنین برخورد می کنیم

اسد تاکید کرد: در حالت جنگ اولویتهای خود را بازنگری می کنیم. اولویت ما هم اکنون بازگرداندن امنیت است. ما با تروریستها و کسانی که سلاح کشیده اند، تسامح نداریم و با مشت آهنین با آنها برخورد می کنیم.

وی تاکید کرد: جنگ با تروریسم در سوریه جنگ کل ملت است. آیا کسی که انقلابی است علیه مردم کشور خودش فعالیت و آنان را از آب، برق و گاز و خوراک محروم می کند. آیا انقلابی می تواند از خارج دستور بگیرد و همزمان انقلابی و خائن باشد، این غیر ممکن است. البته گروههای تروریستی به یکباره در سوریه ایجاد نشده اند و در چند مرحله تشکیل شده اند.

بشار اسد افزود: زمانی توطئه علیه سوریه پایان می یابد که مردم سوریه از آرمانها و دستاوردهایشان دست بکشند. غیر ممکن است که سوریه از کرامت خود دست بکشد. البته زمانی بر این توطئه چیره می شویم که بتوانیم علیه فعالیتهای تروریستی را مهار کنیم و بر آنها چیره شویم.