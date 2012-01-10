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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

پیمان آتش بس امضاء شد؛

روند صعودی پیمان صلح دولت و مخالفان در میانمار/ تشریح 3 مرحله روند صلح

روند صعودی پیمان صلح دولت و مخالفان در میانمار/ تشریح 3 مرحله روند صلح

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یک گروه مسلح قومی در شمال غرب میانمار با دولت این کشور پیمان مقدماتی آتش بس امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، به دنبال افزایش مذاکره جهت صلح ، این نخستین پیمان صلح دولت با گروه های مسلح قومی در سال 2012 میلادی است.

این پیمان در دیدار "دکتر شیو خا" نماینده "جبهه چین ملی" و سرهنگ " زاو مین" وزیر امنیت و امور مرزی امضا شد.

گرچه جزئیات این مذاکرات در رسانه ها منتشر نشده است اما گمان می رود طرفین در زمینه های  توسعه اقتصاد محلی ، محو مواد مخدر و گشودن دفاتر رابط با دولت توافق کرده باشند و تحلیلگران انتظار دارند گروههای مسلح قومی بیشتری با دولت پیمان صلح امضا کنند.

 رسانه های محلی میانمار از گروههای "اتحاد ملی کایین"، "حزب ایالت نیو مون" و "حزب ترقی خواه ملی کایینی" به عنوان گروه های بعدی برای امضای پیمان صلح با دولت نام برده اند.

گروه " اتحاد ملی کایین" بزرگترین گروه مسلح مخالف دولت میانمار است که حدود 50 سال بادولت درگیر جنگ بوده است.
تاکنون سه گروه "ارتش متحد" از ایالت شان ، "ارتش اتحاد ملی دموکراتیک" از مونگلا " و گروه مسلح "هتو باو" به طور کامل با دولت صلح کرده اند.

مطابق برنامه دولت  میانمار روند صلح شامل 3 مرحله " آتش بس، برقراری کانالهای ارتباطی و سفر به حوزه های یکدیگر بدون حمل سلاح" در مرحله دوم "برگزاری مذاکرات ، بکارگیری مالیات در توسعه مناطق در زمینه های آموزش، بهداشت و ارتباطات" می باشد و در مرحله سوم که اخرین مرحله می باشد  "امضای پیمان صلح دائمی با حضور نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی" انجام می گردد.
 

کد مطلب 1506330

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