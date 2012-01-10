روند صعودی پیمان صلح دولت و مخالفان در میانمار/ تشریح 3 مرحله روند صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، به دنبال افزایش مذاکره جهت صلح ، این نخستین پیمان صلح دولت با گروه های مسلح قومی در سال 2012 میلادی است.

این پیمان در دیدار "دکتر شیو خا" نماینده "جبهه چین ملی" و سرهنگ " زاو مین" وزیر امنیت و امور مرزی امضا شد.

گرچه جزئیات این مذاکرات در رسانه ها منتشر نشده است اما گمان می رود طرفین در زمینه های توسعه اقتصاد محلی ، محو مواد مخدر و گشودن دفاتر رابط با دولت توافق کرده باشند و تحلیلگران انتظار دارند گروههای مسلح قومی بیشتری با دولت پیمان صلح امضا کنند.

رسانه های محلی میانمار از گروههای "اتحاد ملی کایین"، "حزب ایالت نیو مون" و "حزب ترقی خواه ملی کایینی" به عنوان گروه های بعدی برای امضای پیمان صلح با دولت نام برده اند.

گروه " اتحاد ملی کایین" بزرگترین گروه مسلح مخالف دولت میانمار است که حدود 50 سال بادولت درگیر جنگ بوده است.

تاکنون سه گروه "ارتش متحد" از ایالت شان ، "ارتش اتحاد ملی دموکراتیک" از مونگلا " و گروه مسلح "هتو باو" به طور کامل با دولت صلح کرده اند.

مطابق برنامه دولت میانمار روند صلح شامل 3 مرحله " آتش بس، برقراری کانالهای ارتباطی و سفر به حوزه های یکدیگر بدون حمل سلاح" در مرحله دوم "برگزاری مذاکرات ، بکارگیری مالیات در توسعه مناطق در زمینه های آموزش، بهداشت و ارتباطات" می باشد و در مرحله سوم که اخرین مرحله می باشد "امضای پیمان صلح دائمی با حضور نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی" انجام می گردد.

