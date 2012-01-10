متولیان فرهنگ برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر شمس ظهر سه شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین که در فرهنگسرای رازی این منطقه برگزار شد با بیان مطلب فوق افزود: متولیان فرهنگ شهرستان باید با تشکیل جلسات فوق العاده فرهنگ عمومی، راههای مناسب برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را بررسی و در راستای محقق شدن آن راه کارهای عملی را ارائه کنند تا شاهد حضور حماسی دیگری از سوی مردم در انتخابات باشیم.

وی بیان کرد: تمامی فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در کشور باید سمت و سوی دینی داشته باشد و مسائل اعتقادی در آن لحاظ شود.

این مسئول ادامه داد: فعالیتهای در حوزه فرهنگ نیاز به تلاش و صبر دارد، زیرا این فعالیت دیربازده بوده و خط کش مشخصی برای اندازه گیری پیشرفت آن وجود ندارد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در توجه به امر فرهنگ دینی یادآور شد: اگر متولیان فرهنگ بتوانند در اجرای تمامی امور فرهنگی نظیر همایش، سمینار، نمایشگاه و دیگر فعالیتهای فرهنگی سمت و سوی دینی و اعتقادی به کار دهند ، می توانند سرعت موفقیت در کار را افزایش دهند.

وی اضافه کرد: اگر این مهم که یکی از خواسته های مقام معظم رهبری از متولیان فرهنگ جامعه است تحقق یابد، بسیاری از چالشهای فرهنگی جامعه مرتفع خواهد شد.

فعالیت در مقوله فرهنگ به یک نفر و یا شخص ختم نمی شود

شمس گفت: فعالیت در مقوله فرهنگ به یک نفر و یا شخص ختم نمی شود، بلکه همه دستگاههای و ارگانهای مرتبط به فرهنگ باید با همکاری نزدیک و صمیمانه زمینه تحقق اهداف فرهنگی کشور را فراهم کنند.

گفتنی است در این مراسم از زحمات و تلاشهای حسین قرایی، رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین تقدیر به عمل آمد.