اختیارات استانی بخش صنعت در فارس افزایش یابد

حسین صادق عابدین در حاشیه حضور در کارگروه های مختلف ستاد تسهیل در استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: ارجاع برخی از مشکلات به مرکز باعث طولانی شدن مدت پاسخگویی در بحث رفع مشکلات صنایع استان می شود که در این خصوص باید تلاش کنیم اختیارت استانی افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه مباحث بانکی از دیگر مشکلات صنایع استان فارس است، یادآور شد: با توجه به بروز مشکلات اخیر اقتصادی در کشور، بانکها در پرداخت تسهیلات با واهمه تصمیم گیری می کنند.

استاندار فارس تاکید کرد: بانکهای استان باید از حالت انقباضی خارج و با گرفتن تصمیمات درست بیشتر از قبل یاری دهنده صنایع فارس باشند.

صادق عابدین در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برخی از صنعتگران نیز نتواسته اند در زمان مشخص باز پرداخت تسهیلات دریافتی خود را انجام دهند، گفت: گرانی دلار و برخی دیگر از مشکلات باعث شده که تعدادی از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در استان نتوانند در مدت مشخص تسهیلات دریافتی خود را تسویه کنند و این مبالغ به بانکها برنگشته است.

استاندار فارس طی حضور دو ساعته خود در کارگروه های مختلف ستاد تسهیل و امور پشتیبانی واحد های تولیدی و شهرک های صنعتی با مشکلات صنعتگران آشنا شد و دستوراتی نیز در راستای رفع مشکلات آنان صادر کرد.