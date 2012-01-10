استیل آذینی های سمنان راهی بوشهر شدند

به گزارش خبرنگارمهر، بازی های لیگ آزادگان پس از تعطیلات نیم فصل از روز پنج شنبه کار خود را در استانهای مختلف کشور دنبال می کند که در یکی از این دیدار ها استیل آذین در بوشهر میهمان ایرانجوان است.

استیل آذینی ها هم پس از تمرین روز گذشته راهی تهران شدند تا چهارشنبه صبح برای دیدار مقابل ایرانجوان عازم بوشهر شوند.

بعد از استعفای آذری و فقیهی مدیر عامل و سرپرست استیل آذین شایعاتی مبنی بر کناره گیری افاضلی هم به گوش می رسید اما افاضلی بعد از بازگشت از سفر خارجی خود در جلسه ای با حسین هدایتی مالک باشگاه شرکت کرد و درباره برخی مشکلات تیم به بحث و گفتگو پرداخت.

هدایتی در این جلسه برحمایت همه جانبه خود از استیل آذین تاکید کرد و گفت: اجازه نخواهم داد تا برای تیم مشکلی بوجود آید و قطعا مردم سمنان هم استیل آذین را حمایت می کنند.