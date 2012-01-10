اکران 50 درصد فیلمهای جشنواره فجر در سینماهای البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا با بیان این مطلب گفت: تا پیش از دولت نهم و دهم این جشنواره صرفا در مرکز کشور متمرکز بود و مسافت طولانی برخی از استان ها با مرکز، محرومیت بسیاری از علاقه مندان برای دیدن آثار برتر کشوری در بخش مورد علاقه خود را به همراه داشت.



وی تصریح کرد: در دولت نهم و دهم در راستای شعار عدالت محوری و توزیع عادلانه امکانات، تا کنون هر استان به فراخور امکانات و توانایی خود میزبان بخشی از آثار جشنواره فجر بوده است.



وی اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های موجود و علی رغم این که کمتر از دوسال از استان شدن البرز می گذرد امسال برای دومین بار این استان موفق به میزبانی بخشی از آثار این جشنواره در تمامی حوزه های سینما، تئاتر، موسیقی و هنر های تجسمی شده است.



آشنا افزود: میزبانی البرز در حوزه های مذکور اتفاق بی نظیری است و کمتر در استان های دیگر اتفاق افتاده به طوری که هر استان تا کنون نهایتا میزبانی یک یا دو مورد از این حوزه ها را در این جشنواره به عهده داشته است.



وی ادامه داد: علاوه بر بخش های مذکور امسال استان البرز میزبانی بخش شعر فجر را نیز به عهده گرفته است.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، جشنواره بین الملی فجر را از جمله فرصت های مناسب برای مشاهده بهترین آثار هنری کشور در بخش های نام برده دانست و افزود: با برگزاری بخشی از این جشنواره در این استان مردم می توانند با سهولت و بدون از دست دادن زمان برای رفتن به تهران، از دیدن این آثار لذت ببرند.



وی گفت: هر چند تا کنون اکران 50 درصد از فیلم های این جشنواره در استان البرز قطعی شده اما در حال رایزنی به منظور دریافت مجوز برای اکران صد درصدی بخش فیلم این جشنواره نیز هستیم.