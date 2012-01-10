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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

مراسم پر فیض دعای کمیل در بارگاه حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می شود

مراسم پر فیض دعای کمیل در بارگاه حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می شود

شهرری - خبرگزاری مهر: مراسم پرفیض دعای کمیل در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم(ع) با مناجات خوانی محمدرضا طاهری برگزار می ‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دعای پرفیض کمیل در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) در صحن حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) برگزار خواهد شد.

مراسم روح بخش دعای کمیل پنجشنبه 22 دیماه بعد از نماز مغرب و عشا با حضور مشتاقان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در مصلای بزرگ ری و در جوار مرقد مطهر آن ذریه آل‌الله برگزار می شود.

تلاوت قرآن توسط حسین رستمی و سخنرانی حجت‌الاسلام حائری ‌زاده از دیگر برنامه‌های مراسم پر فیض دعای کمیل خواهد بود.

همچنین این مراسم به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

گفتنی است مراسم دعای توسل در حرم مطهر سه شنبه 20 دیماه بعد از نماز مغرب و عشا با مناجات خوانی سیدجمال نجاتی و نیز مراسم پر فیض دعای ندبه ساعت هفت صبح جمعه 23 دیماه، با مناجات خوانی آقای صالحی خوانساری در مصلای بزرگ ری برگزار می ‌شود.

کد مطلب 1506341

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