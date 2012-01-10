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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

همایش گزینشگران بهزیستی کشور در مشهد برگزار شد

همایش گزینشگران بهزیستی کشور در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: همایش علمی کاربردی گزینشگران بهزیستی کشور در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر هیئت مرکزی گزینش بهزیستی کشور ظهر سه شنبه در این همایش که در سالن اجتماعات هتل گلستان برگزار شد، اظهار کرد: اگر تمام آحاد جامعه در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند دشمن شکست خواهد خورد و در بحث انتخابات ورود مرم به عرصه بسیار با اهمیت است.

علی کامیار ادامه داد: گزینشگران بهزیستی نیز باید در امر انتخابات به حضور حداکثری مردم کمک کنند اما نباید به طرفداری از فرد یا جناح خاصی بپردازند.

وی بیان کرد: فتنه 88 یک جریان بزرگ سیاسی بود که ملت ایران با هوشیاری و آگاهی آن را پشت سر گذاشت.

دبیر هیئت مرکزی گزینش بهزیستی گفت: اینکه گفته می شود فتنه 88 با 8 سال دفاع مقدس برابری می کرد گزافه گویی نیست زیرا دشمنان نظام اسلامی تمام توان و تمرکز خویش را بر براندازی این حکومت بنا کرده بودند.

کامیار بیان کرد: هر ده سال یک بار نظام اسلامی به فتنه های سختی گرفتار شده اما هر بار درست مانند فتنه 88 افتخارآمیز از این توطئه ها سربلند بیرون آمده است.

وی تاکید کرد: اگر جریان فتنه 88 در روز عاشورا اتفاق نمی افتاد مردم و ملت هنوز متوجه دست های پشت پرده و توطئه های سیاسی نشده بودند اما به لطف خدا آنها با اقدام خود در این روز پرونده خود را بستند و دستشان برای همه رو شد.

کامیار عنوان کرد: کسانی که در جریان این فتنه کار می کردند فاصله خویش را با امام حسین نشان دادند و این امام بزرگوار بود که به داد امت و نظام اسلامی رسید و مانند خس و خاشاک عوامل این فتنه را از میان برد.

دبیر هیئت مرکزی گزینش بهزیستی کشور ادامه داد: طی یک سال گذشته بیداری اسلامی درمنطقه روی داده که اسلام حرف اصلی این کشورها است و کسانی که می خواستند اسلام را منزوی کنند امروز با موج بیداری اسلامی در پیاده کردن اهداف شوم خویش شکست خورده اند.

کامیار تاکید کرد: امروز کشورهای لیبی، تونس و مصر از استکبار فاصله گرفته اند و با الگو گرفتن از جمهوری اسلامی ایران به دنبال آزادی خواهی هستند.

وی با اشاره به کشور اسرائیل گفت: این کشور خوب می داند که ایران اسلامی الگوی کشورهای منطقه است و موج بیداری در راستای مقابله با استکبار جهانی روی داده است.

دبیر هیئت مرکزی گزینش گفت: وضعیت امروز کشورهای اروپا و آمریکا و جریان وال استریت نشان دهنده ذلت سران قدرت طلب این کشورها بوده و آنها امروز به بن بست سیاسی رسیده اند.

وی تاکید کرد: سیستم استکباری دنیا فقط در اختیار یک درصد از جهان است که خوشبختانه این مستکبران امروز در حال فروپاشی است.

کامیار در خصوص انر‍ژی اتمی ایران گفت: هنگامی که کشورهای قدرت طلب برای انرژی اتمی ایران بهانه تراشی می کردند هیچگاه گمان نمی کردند که امروز تیرشان به سنگ خورد.

وی افزود: در این زمینه رو سیاهی تنها برای دشمنان جمهوری اسلامی باقی ماند زیرا این انرژی راه اندازی شد و تا چند روز آینده افتتاح رسمی می شود.

دبیر هیئت مرکزی گزینش اظهار کرد: بعد از جریان انرژی هسته ای امروز اسرائیل از بیداری اسلامی که سرمنشاء و الگو آن ایران بود به وحشت افتاده و دچار سر درگمی شده است.

دبیر هیئت مرکزی گزینش ادامه داد: حال کشورهای سرمایه دار و قدرت طلب بحث تحریم های اقتصادی را آغاز کرده اند اما ملت ایران سختی های زیادی را پشت سر گذاشته و با این تحریم ها ترسی به دل راه نخواهد داد.

کامیار ادامه داد: محدودیت های اقتصادی و فشار بر ایران فایده ای ندارد و این ملت در برابر این گونه تحریم ها مقاومت خواهد کرد و پیروزمندانه از این بحران خارج خواهد شد.

وی بیان کرد: ایران امروز قدرت منطقه است و ما قدرت بیرون آمدن از تحریم اقتصادی را داریم و این تحریم ها نمی تواند ملت ایران را شکست دهد.

دبیر هیئت مرکزی گزینش عنوان کرد: قدرت ایران تکیه بر ولایت فقیه است و هر روز این قدرت مقاوم تر و قوی تر حرکت می کند و امروز با تکیه بر این قدرت است که آسیبی به کشور نمی رسد.

وی در خصوص انتخابات مجلس بیان کرد: انتخابات این دوره از مجلس از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا جریان های توطئه گر و معاند با نظام اسلامی منتظر هستند تا ببینند چه میزان از افراد در این انتخابات شرکت می کنند و چه میزان از افراد حاکمیت و ولایت فقیه را قبول دارند.

وی سپس با بیان اینکه رهبر میدان دار عرصه انتخابات است بیان کرد: اگر هر جریانی از منویات مقام معظم رهبری فاصله بگیرد به درد تصمیم گیری سرنوشت مردم نمی خورد.

کامیار قانون گذاری در کشور را مدیریت کلان دانست و گفت: اگر در مجلس ضعف وجود داشته باشد این ضعف خود را نشان خواهد داد بنابراین نباید کسانی که صلاحیت ندارند در این عرصه حضور پیدا کنند.

وی تاکید کرد: اگر افراد ناشایست رای بیاورند این امر به دلیل بی توجهی و نا آگاهی همه ماست.

دبیر هیئت مرکزی گزینش در خصوص ویژگی های فرد لایق برای ورود به مجلس گفت: دوری از منابع قدرت و ثروت، دین داری و پیروی از ولایت فقیه معیارهای فرد لایق برای ورود به مجلس است.

کامیار افزود: کسانی که پول کلانی را برای ورود فرد خاصی به مجلس می دهند لیاقت رفتن به مجلس را ندارند و این با معیارهای اسلامی نیز هماهنگ نیست.

دبیر هیئت مرکزی گزینش ادامه داد: بعضی از افراد از ثروت خویش قدرت را ایجاد می کنند و پول هزینه می کنند تا فردی را به مجلس بفرستند و نماینده را در اختیار اهداف شوم خویش بگیرند.

وی تاکید کرد: مجلس محل زورآزمایی ما و دشمنان نظام اسلامی است زیرا دشمنان همواره برای ورود و دخالت در یک کشور از ضعف و نقاط سست آن کشور بهره می گیرند.

کد مطلب 1506346

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