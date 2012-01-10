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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

آزمون امداد و کمکهای اولیه ویژه دانش آموزان شهر تهران برگزار می شود

آزمون امداد و کمکهای اولیه ویژه دانش آموزان شهر تهران برگزار می شود

تهران - خبرگزاری مهر: آزمون امداد و کمکهای اولیه ویژه دانش آموزان متوسطه شهر تهران همزمان با ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آمادگی در مواجهه با حوادث طبیعی و در فاز اول این طرح تعداد 330 هزار لوح فشرده آموزش امداد و کمکهای اولیه بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران همزمان با برگزاری سیزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس توزیع شد.

دانش آموزان پس از بررسی و مطالعه مطالب موجود در لوح فشرده آموزشی همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، در آزمون حضوری که در تمام مدارس دوره متوسطه شهر تهران برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد.

به دانش‌آموزانی که حداقل 60 درصد نمره قبولی را کسب کنند، گواهینامه 17 ساعته آموزش غیر حضوری اهدا خواهد شد.

دانش‌آموزانی که حائز نمره قبولی شوند، می ‌توانند با مراجعه به شعب جمعیت هلال احمر در سطح شهر و استان تهران با گذراندن 18 ساعت آموزش غیر حضوری گواهینامه 35 ساعته امداد و کمکهای اولیه دریافت و به عنوان عضو داوطلب جمعیت هلال احمر محسوب شده و از مزایای آن استفاده کنند.

دانش آموزان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88979504 ستاد مدیریت بحران اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تماس بگیرند.

کد مطلب 1506350

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