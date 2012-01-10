۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

گودرزی خبر داد:

سیستمهای اندازه گیری در ایستگاههای تقلیل فشار گاز لرستان راه اندازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از راه اندازی سیستمهای اندازه گیری در ایستگاههای تقلیل فشار گاز این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح اندازه گیری دقیق میزان گاز مصرفی استان است.

وی بیان داشت: برای اجرای این طرح تعداد 87 دستگاه کنتور توربینی در سایزهای مختلف و همچنین 87 دستگاه تصحیح کننده نیز خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به اعتبارات هزینه شده در این زمینه عنوان کرد: در این راستا بیش از 10 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع داخلی شرکت گاز استان هزینه شده است.

گودرزی یادآور شد: از این پس میزان گاز مصرفی استان استان در تمام شهرها و ایستگاهای تقلیل فشار قابل اندازه گیری است که این امر گام مهمی در راستای محاسبه دقیق میزان هدر رفت گاز و انجام اقدامات لازم در به حداقل رساندن این مشکل خواهد بود.

کد مطلب 1506351

