سیستمهای اندازه گیری در ایستگاههای تقلیل فشار گاز لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح اندازه گیری دقیق میزان گاز مصرفی استان است.

وی بیان داشت: برای اجرای این طرح تعداد 87 دستگاه کنتور توربینی در سایزهای مختلف و همچنین 87 دستگاه تصحیح کننده نیز خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به اعتبارات هزینه شده در این زمینه عنوان کرد: در این راستا بیش از 10 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع داخلی شرکت گاز استان هزینه شده است.

گودرزی یادآور شد: از این پس میزان گاز مصرفی استان استان در تمام شهرها و ایستگاهای تقلیل فشار قابل اندازه گیری است که این امر گام مهمی در راستای محاسبه دقیق میزان هدر رفت گاز و انجام اقدامات لازم در به حداقل رساندن این مشکل خواهد بود.