5 هزار دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان پذیرش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش بهرهی در این رابطه اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان در دوره های کاردانی ناپیوسته پودمانی تعداد سه هزار و 770 دانشجو و در دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی نیز یک هزار و 710 دانشجو را پذیرش خواهد کرد.
وی بیان داشت: این تعداد دانشجو در 55 کد رشته محل کاردانی ناپیوسته پودمانی و 25 کد رشته محل کارشناسی ناپیوسته پودمانی پذیرش می شوند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان یادآور شد: پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی ناپیوسته پودمانی برای نیم سال دوم سال تحصیلی 91 - 90 و همچنین پذیرش دانشجو در دروه های کارشناسی ناپیوسته پودمانی این دانشگاه نیز برای نیم سال اول سال تحصیلی 92 - 91 خواهد بود.
بهرهی افزود: داوطلبان متقاضی ثبت نام در این دوره های پودمانی می توانند از 20 الی 27 دیماه سالجاری با مراجعه به ادارات پست سراسر استان نسبت به خرید دفترچه اقدام کنند.
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