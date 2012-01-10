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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

بهرهی خبر داد:

5 هزار دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان پذیرش می شوند

5 هزار دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان پذیرش می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان از پذیرش بیش از 5 هزار و 480 دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته پودمانی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش بهرهی در این رابطه اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان در دوره های کاردانی ناپیوسته پودمانی تعداد سه هزار و 770 دانشجو و در دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی نیز یک هزار و 710 دانشجو را پذیرش خواهد کرد.

وی بیان داشت: این تعداد دانشجو در 55 کد رشته محل کاردانی ناپیوسته پودمانی و 25 کد رشته محل کارشناسی ناپیوسته پودمانی پذیرش می شوند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان یادآور شد: پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی ناپیوسته پودمانی برای نیم سال دوم سال تحصیلی 91 - 90 و همچنین پذیرش دانشجو در دروه های کارشناسی ناپیوسته پودمانی این دانشگاه نیز برای نیم سال اول سال تحصیلی 92 - 91 خواهد بود.

بهرهی افزود: داوطلبان متقاضی ثبت نام در این دوره های پودمانی می توانند از 20 الی 27 دیماه سالجاری با مراجعه به ادارات پست سراسر استان نسبت به خرید دفترچه اقدام کنند.

کد مطلب 1506358

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