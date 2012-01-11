به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت LG محصول جدید خود را با عنوان بزرگترین نمایشگر OLED در جهان رونمایی کرد. این تلویزیون 55 اینچی که ضخامت آن تنها 4 میلیمتر است، از وضوح تصویری و کیفیت رنگ حیرت انگیزی برخوردار است و در عین حال استفاده از آن به دلیل پیچیدگی تنظیمهای تلویزیون کمی دشوار است.

از دیگر رویدادهای مهم اولین روز این نمایشگاه معرفی چهار گوشی هوشمند تحت پوشش شرکت AT&T و رونمایی از گوشی جدید و تحت ویندوز نوکیا "لومیا 900" بوده است. دیگر گوشی ویندوزی معرفی شده در این نمایشگاه HTC Titan II است که اولین گوشی نسل چهارم تحت ویندوز جهان نیز به شمار می رود. این گوشی از دوربینی 16 مگاپیکسلی برای عکاسی و قابلیت تصویربرداری HD برخوردار بوده و دوربین جلویی این گوشی نیز 1.3 مگاپیکسل است.

گوشی گلکسی نوت سامسونگ نیز سومین گوشی ویندوزی معرفی شده در CES است که حد فاصل میان تبلتها و گوشی های هوشمند را پر می کند. نمایشگر این گوشی-تبلت نسل چهارم 5.3 اینچی بوده و این گوشی از قلمی برخوردار است که کاربر می تواند از آن برای نوشتن، نقاشی و طراحی استفاده کند. پردازشگر 1.5 گیگاهرتزی دو هسته ای، حافظه 16 گیگابایتی، دوربین پیشین2 مگاپیکسلی و دوربین عکاسی 8 مگاپیکسلی از دیگر ویژگی های این گوشی-تبلت است. سیستم عامل این گوشی اندروید "نان زنجبیلی" گوگل است.

گوشی Xperia ion سونی نیز اولین گوشی نسل چهارمی این شرکت است که از نمایشگری 4.6 و پردازشگر دو هسته ای 1.5 گیگاهرتزی برخوردار است:

معرفی بزرگترین تلویزیون OLED جهان با ضخامتی برابر چهار میلیمتر توسط شرکت LG

اولین گوشی نسل چهارم تحت ویندوز در جهان که تحت پوشش شرکت AT&T بوده و محصول شرکت HTC است

لپ تاپ شیشه ای HP با نام Spectra، این لپ تاپ باریک که از شیشه ضد خش و مقاوم ساخته شده از وزنی بیشتر از لپ تاپهای فوق باریک برخوردار است، نمایشگر آن 14 اینچی و پردازشگر i5-2467M اینتل و رَم 4 گیگابایتی برخوردار است و از هشتم فوریه با قیمت هزار و 400 دلار وارد بازار خواهد شد

دو گوشی ابرباریک هوشمند شرکت Huawei با سیستم عامل اندروید و نمایشگرهای 4 اینچی، این گوشی ها تنها 6 میلیمتر ضخامت دارد و از این رو باریکترین گوشی های هوشمند جهان معرفی شده اند

دوربین جدید شرکت فوجی با منظره یاب دوگانه و لنز قابل تعویض، به کاربر خود این امکان را می دهد تا میان منظره یاب نوری یا الکترونیکی یکی را انتخاب کند و یا به راحتی از روی یکی به دیگری تغییر حالت دهد

لپ تاپ فوق باریک و تبدیل شونده Lenovo با نام IdeaPad Yoga، این لپ تاپ از قابلیت تا شدن برخوردار است و کاربر می تواند با تا زدن از محل تعیین شده آن را به یک تبلت تبدیل کند. این تبلت تحت ویندوز بوده و از نمایشگری 13.1 اینچی برخوردار است

تلویزیون OLED سامسونگ تلویزین 55 اینچی دیگری است که در CES به نمایش گذاشته شده است این تلویزیون سیستم تلویزیونهای هوشمند از قبیل میکروفن و دوربین تصویربرداری ویژه شناسایی اشاره و صدا را علاوه قابلیت ویدیو کنفرانس به همراه دارد