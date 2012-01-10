سفیر ایران در سریلانکا با استاندار قزوین دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سفیر ایران در سریلانکا روز سه شنبه در راستای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های استان و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای آسیای جنوب غربی، با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

احمد عجم در این دیدار اظهارداشت: استان قزوین از ظرفیت ها و قابلیت های بالایی در زمینه های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی برخوردار است که می تواند بخش زیادی از نیازها و خواسته های کشور سریلانکا را برطرف کند.

وی افزود: در مقایسه با یکسال گذشته وضعیت صادرات قزوین به کشورهای منطقه به ویژه عراق بسیار بهبود یافته و این آمادگی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها نیز وجود دارد.

استاندار تصریح کرد: شناساندن توانمندی های استان قزوین و کشور سریلانکا به یکدیگر گام اول گسترش مبادلات است و در این راستا آمادگی خود را برای دعوت از تجار و بازرگانان سریلانکا اعلام می کنیم.

در این جلسه محمد نبی حسنی پور سفیر ایران در سریلانکا یادآورشد: در حال حاضرنه تنها هیچگونه منعی برای مبادله با این کشور وجود ندارد بلکه برعکس فرصت مناسبی برای معرفی امکانات و توانمندی های استان قزوین به کشورهای آسیای جنوب غربی بویژه سریلانکا و مالدیو فراهم شده است.

سفیر ایران در سریلانکا از برنامه ریزی برای دایر کردن نمایشگاه بین المللی در حوزه صنعت و بازرگانی و کشاورزی در این کشور خبر داد و افزود: بدون رفت و آمدها امکانات و ظرفیت های طرفین به درستی شناخته نمی شود و ما آمادگی داریم که از مدیریت ارشد استان، مدیران مربوط و تجار و بازرگانان استان قزوین برای توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی دعوت کنیم.

وی افزود: کشور سریلانکا در جنوب شبه قاره هند قرار دارد و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورکه ۲۲ میلیون نفرجمعیت دارد و۶۰ درصد از آن وابسته به بخش خدمات است، در پایان سال ۲۰۰۹ به حدود ۸۷ میلیارد دلار رسید.

حسنی پور گفت: کشاورزی بخش مهم اقتصاد سریلانکاست به طوریکه یک سوم نیروی کار این کشور در این بخش و فعالیتهای مرتبط با آن مشغول به کار هستند.

سفیر ایران در سریلانکا تصریح کرد: بخش کشاورزی ۱۲ درصد تولید ناخالص ملی سریلانکا را در سال ۲۰۰۹ به خود اختصاص داده است و این بخش همچنین منبع مهم مواد خام و کسب درآمدهای ارزی است.

وی با اشاره به قابلیتهای کشاورزی استان قزوین زمینه توسعه روابط اقتصادی با این کشور را مساعد اعلام کرد.

جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری لانکا جزیره‌ای واقع در جنوب آسیا، اقیانوس هند و جنوب کشور هند است که پایتخت این کشور شهر کلمبو(Colombo) با ۶۴۲ هزار نفر جمعیت است.