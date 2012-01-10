هجوم دوباره نقدینگی به بازار سکه/ دلار آزاد 1720 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، گشتی در بازار ارز خیابان فردوسی حاکی از آن است که صرافی های مجاز امروز نرخی برای انواع ارز و سکه بر روی تابلوهای خود درج نکرده اند.

تنها تعداد اندکی از صرافی ها نرخ دلار را بر روی تابلوهای خود اعلام کرده اند که همان نرخ پیشنهادی کانون صرافان ایران است که نرخ خرید دلار را 1390 تومان و نرخ فروش را 1400 تومان تعیین کرده است.

اما همین صرافی ها در زمان مراجعه متقاضیان خرید دلار به مشتریان می گویند که دلار برای فروش نداریم. درست در کنار همین صرافی ها، دلالانی که تعداد آنها نسبت به روزهای گذشته بسیار کمتر شده است، نرخ دلار آزاد را 1700 تا 1720 تومان به مشتری اعلام می کنند و به هر میزان که مشتری تقاضا کند ارز دلار را می فروشند.

بانک مرکزی اما نرخ رسمی دلار را امروز اندکی کاهش داد و آن را 1124 تومان و نرخ یورو را افزایش داد و نرخ آن را 1436 تومان تعیین کرد. دلالان بازار ارز قیمت آزاد فروش یورو را امروز 2200 تومان و پوند را 2700 تومان اعلام می کنند.

قیمت انواع سکه امروز هم مانند روز گذشته افزایش یافت، به طوری که نرخ سکه طرح قدیم 660 هزار تومان، طرح جدید 650 هزار تومان، نیم سکه 323 هزار تومان، ربع سکه 165 هزار تومان و گرمی 82 هزار تومان است.

این نرخها دیروز به ترتیب 645 هزار تومان، 635 هزار تومان، 314 هزار تومان، 158 هزار تومان و81 هزار تومان بود. بر این اساس، نرخ سکه طرح جدید امروز با افزایش 15 هزار تومان مواجه شد.

نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1626 دلار است، قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 65 هزار و 800 تومان است، این نرخ دیروز 64 هزار و 200 تومان بود.