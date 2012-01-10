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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

رسولی به مهر خبر داد:

دو رشته جدید کارشناسی در دانشکده خبر اردبیل ایجاد می شود

دو رشته جدید کارشناسی در دانشکده خبر اردبیل ایجاد می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده خبر اردبیل از ایجاد دو رشته جدید تحصیلی در مقطع کارشناسی از ابتدای سال آینده خبر داد.

اسحاق رسولی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام رشته های تاکنون در مقطع کاردانی ارائه شده در نظر داریم دو رشته کارشناسی ارتباط تصویری و فیلم سازی را به رشته های تحصیلی اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه رشته های تحصیلی دانشکده خبر در حوزه رسانه است، تصریح کرد: دو رشته جدید ارائه شده فارغ التحصیلانی را به جهت تامین نیروی کار رسانه بویژه تلوزیون وارد بازار کار خواهد کرد.
 
رئیس دانشکده خبر اردبیل در توضیح نیاز مبرم رسانه های مکتوب محلی به استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد، افزود: با توجه به حذف رشته کارشناسی پیوسته خبرنگاری از لیست رشته های تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی این دانشگاه در نظر دارد رشته کارشناسی ناپیوسته خبرنگاری را در دستور کار خود قرار دهد.
 
به گفته وی، در حال حاضر حدود 260 دانشجو در رشته های خبرنگاری، عکاسی خبر و روابط عمومی در دانشکده خبر اردبیل مشغول به تحصیل هستند.
 
رسولی با تاکید بر اینکه قابلیت و ظرفیت مطبوعاتی استان نیاز به تقویت دارد، عنوان کرد: افزایش رشته های دانشکده خبر و فارغ التحصیلان حوزه رسانه می تواند این ظرفیتها و پتانسیل را ارتقای دهد.
 
وی در عین حال رشد رسانه های مکتوب و حتی رسانه های تصویری استان اردبیل را در گرو ارتقای سطح فرهنگ مطالعه و روزنامه خوانی در بین شهروندان دانست.
کد مطلب 1506364

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