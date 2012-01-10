سایپا امتیازات زیادی را در نیم فصل اول از دست داد

مرتضی ابراهیمی مدافع تیم فوتبال سایپا در خصوص اخرین وضعیت تیم خود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :در حال حاضر تیم ما در شرایط خوبی به سر می برد و اماده هستیم تا در مقابل شهرداری تبریز صف آرایی کنیم.

مدافع سایپا در خصوص بازی تیمش برابر شهرداری تبریز گفت: شهرداری یکی از جمله تیم‌هایی است که برای صعود به رده‌های میانی جدول تنها منتظر کوچک‌ترین فرصت استاین تیم تبریزی دارای 20 امتیاز است و اگر بتواند ما را در کرج شکست دهد تا رده نهم در جدول صعود خواهد کرد بنابراین برابر این تیم کار بسیار مشکلی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با وجود این سختی‌ها تمام تلاش خود را برای پیروزی برابر شهرداری تبریز انجام خواهیم داد و امیدوارم با حمایت تماشاگران در این بازی نیز موفق باشیم.

ابراهیمی در پایان در خصوص شرایط سایپا در جدول رده بندی خاطرنشان کرد: ما امتیازات زیادی را در نیم فصل اول از دست دادیم در حال حاضر شرایط ما در جدول خوب نیست ولی بازی های زیادی باقی مانده و ما این فرصت را داریم تا در ادامه فصل جبران کنیم.