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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

ابراهیمی در گفتگو با مهر :

سایپا امتیازات زیادی را در نیم فصل اول از دست داد

سایپا امتیازات زیادی را در نیم فصل اول از دست داد

کرج - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال سایپای البرز گفت: امتیازات زیادی را در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال از دست دادیم

مرتضی ابراهیمی مدافع تیم فوتبال سایپا در خصوص اخرین وضعیت تیم خود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :در حال حاضر تیم ما در شرایط خوبی به سر می برد و اماده هستیم تا در مقابل شهرداری تبریز صف آرایی کنیم.

مدافع سایپا در خصوص بازی تیمش برابر شهرداری تبریز گفت: شهرداری یکی از جمله تیم‌هایی است که برای صعود به رده‌های میانی جدول تنها منتظر کوچک‌ترین فرصت استاین تیم تبریزی دارای 20 امتیاز است و اگر بتواند ما را در کرج شکست دهد تا رده نهم در جدول صعود خواهد کرد بنابراین برابر این تیم کار بسیار مشکلی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با وجود این سختی‌ها تمام تلاش خود را برای پیروزی برابر شهرداری تبریز انجام خواهیم داد و امیدوارم با حمایت تماشاگران در این بازی نیز موفق باشیم.

ابراهیمی در پایان در خصوص شرایط سایپا در جدول رده بندی خاطرنشان کرد: ما امتیازات زیادی را در نیم فصل اول از دست دادیم در حال حاضر شرایط ما در جدول خوب نیست ولی بازی های زیادی باقی مانده و ما این فرصت را داریم تا در ادامه فصل جبران کنیم.

کد مطلب 1506368

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