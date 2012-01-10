همایش "وقف احسان ماندگار" در هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده ظهر سه شنبه در نشست هماهنگیهای هفته وقف در استان بیان داشت: یکم تا هفتم بهمن ماه به نام هفته وقف نامگذاری شده است.

مدیر کل اوقاف هرمزگان گفت: ساماندهی وپذیرایی از هیئتهای مذهبی که به مناسبت رحلت پیامبر(ص) و امام حسن (ع) وهمزمان با هفته وقف در جوار آستان مقدس امامزاده سید مظفر (ع) به عزاداری می پردازند یکی از برنامه هایی است که مقرر شده در هفته وقف برگزار شود.

حجت الاسلام عبادی زاده افزود: به دلیل همزمان بودن هفته وقف با ایام سوگواری رحلت نبی مکرم اسلام تبلیغات هفته وقف نیز با محوریت عنوان "وقف سنت نبوی سیره علوی" دنبال می شود.

وی ادامه داد: برگزاری محافل انس با قرآن در سطح بقاع متبرکه با دعوت از برگزیدگان مسابقات قرآنی در هفته وقف و برگزاری آیین تجلیل از خادمان و واقفان قرآنی در این هفته نیز یکی دیگر از برنامه های این هفته خواهد بود.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه هرمزگان با بیان اینکه برگزاری همایش وقف احسان ماندگار با حضور هنرمندان، پزشکان وفرهنگیان نیز از برنامه هایی است که باید اجرایی شود، اظهارداشت: ایجاد ایستگاههای وقف احسان ماندگار در نقاط شاخص شهر و در محل برگزاری نماز جمعه هم یکی دیگر از برنامه های این هفته است.