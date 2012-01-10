مهمترین وظیفه مسئولان برگزاری صحیح انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل طاهرخانی در جلسه هیئت اجرای شهرستنان بوئین زهرا اظهارداشت: نظارت و اجرای صحیح انتخابات، خدمت بی منت و صادقانه از وظایف اصلی ما در انتخابات است و اگر غیر از این باشد به مردم خیانت کرده ایم.

فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: چون آبروی افراد در میان است باید مراقب باشیم و نیت خود را پاک کنیم و با در نظر گرفتن رضای خدا واقعیتها را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بوئین زهرا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برگزاری انتخابات مسئولیت سنگین و خطیری است و خوشبختانه اکثر کارهای مربوط به انتخابات در این شهرستان انجام شده و درهمین راستا حضور حداکثری مردم شعار و دغدغه و اولویت و سیاست اصلی اعضای هیئت اجرایی و نظارت شهرستان است.

وی مشارکت مردم در انتخابات را مهمترین دغدغه مسئولان ذکر کرد و گفت: امیدواریم حضور آگاهانه مردم موجب نا امیدی دشمنان و حفظ وحدت مردم شود.

طاهرخانی فضای سیاسی شهرستان بوئین زهرا را برای برگزاری انتخابات مطلوب و مناسب دانست.