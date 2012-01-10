مردم کرمانشاه یک میلیارد تومان به بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی، پیش از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران استان کرمانشاه گفت: از زمان تاسیس این ستاد تاکنون مردم مومن و خداجوی استان کرمانشاه کمکهای بسیاری به ساخت و بهسازی عتبات عالیات داشته اند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه افزود: در طول این مدت بیش از 1 میلیارد تومان، کمک های نقدی و غیرنقدی توسط مردم استان کرمانشاه برای بازسازی عتبات عالیات جمع آوری شده است.

حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: مردم کرمانشاه در کمک به بازسازی عتبات عالیات رتبه اول کشور را در اختیار دارند.

وی گفت: ستاد عتبات عالیات از بدو تشکیل اعتماد سازی و اطلاع رسانی را دو شعار اصلی خود قرار داده است زیرا باید مردم به این مسئله ایمان و اعتماد داشته باشند که کمکهایشان در جای مناسب و محل مورد نظر آنها هزینه می شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه افزود: یکی از مهمترین پروژه های ملی ما، ساخت صحن مطهر حضرت زهرا در حرم حضرت امیرالمومنین است که در 19 هزار و 800 متر مربع فضا ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه 700 میلیارد تومان برای ساخت این پروژه مهم احتیاج است، تاکید با اشاره به برخی از کمکهای غیرنقدی مردم کرمانشاه برای ساخت این پروژه، تصریح کرد: خوشبختانه استان کرمانشاه حدود یک هزار تن سیمان، صد تن میله گرد نمره 18 و 24 را برای اجرای این پروزه تقبل کرده اند.

وی افزود: این محموله ها باید تا دو ماه دیگر به کشور عراق ارسال شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در پایان گفت: حجت الاسلام حسینی در ادامه پروژه های در دست اجرا را نیز یاد آور شد و افزود: مشارکت در بازسازی حرمین شریفین عسکریین، مشارکت در مطلا ساختن گنبد مطهر امام علی (ع)، تقبل تهیه و تدارک وسایل آشپزخانه حرمین عسکریین از جمله پروژه های مهمی هستند که استان کرمانشاه در آنها مشارکت دارد.