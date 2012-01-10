به گزارش خبرنگار مهر، فخراله مولایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، 127 واحد صنعتی با اشتغالزایی 2340 نفر، تعطیل بودند که خوشخبتانه با اجرای برنامههای منسجمی از سوی واحدهای استانی، تعداد 40 واحد با اشتغالزایی 937 نفر مشغول به کار مجدد شدند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر نیز 87 واحد با اشتغالزایی 1403 نفر تعطیل هستند و 219 واحد نیز در شرف تعطیلی قرار دارند.
وی تصریح کرد: همچنین 890 واحد نیز با اجرای قانون هدفمندی یارانهها با کاهش حجم تولید و بیکاری 4108 نفری رو به رو شدهاند، که این موضوع در حال پیگیری است. مولایی ادامه داد: تمام تلاش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی این است که بتواند حجم بیکاری را کاهش دهد.
مولایی اظهار داشت: لایحه حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه شده است و بعد از انجام کارهای کارشناسی به هیئت دولت خواهد رفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای اجرایی شدن این لایحه، یک ردیف اعتباری خاص به ادغام صنوف و سازمان صنایع کوچک اختصاص خواهد یافت.
وی اظهار داشت: ارائه کمکهای فنی و اعتباری به واحدهای صنعتی، کمکهای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و تقویت صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک را از دیگر برنامههای سازمان صنایع کوچک برای حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،آینده روشنی در انتظار فعالیت سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی است.
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