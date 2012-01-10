به گزارش خبرنگار مهر، فخراله مولایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، 127 واحد صنعتی با اشتغالزایی 2340 نفر، تعطیل بودند که خوشخبتانه با اجرای برنامه‎‌های منسجمی از سوی واحدهای استانی، تعداد 40 واحد با اشتغالزایی 937 نفر مشغول به کار مجدد شدند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر نیز 87 واحد با اشتغالزایی 1403 نفر تعطیل هستند و 219 واحد نیز در شرف تعطیلی قرار دارند.

وی تصریح کرد: همچنین 890 واحد نیز با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با کاهش حجم تولید و بیکاری 4108 نفری رو به رو شده‌اند، که این موضوع در حال پیگیری است. مولایی ادامه داد: تمام تلاش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی این است که بتواند حجم بیکاری را کاهش دهد.

مولایی اظهار داشت: لایحه حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه شده است و بعد از انجام کارهای کارشناسی به هیئت دولت خواهد رفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای اجرایی شدن این لایحه، یک ردیف اعتباری خاص به ادغام صنوف و سازمان صنایع کوچک اختصاص خواهد یافت.

وی اظهار داشت: ارائه کمک‌های فنی و اعتباری به واحد‌های صنعتی، کمک‌های بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی و تقویت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را از دیگر برنامه‌های سازمان صنایع کوچک برای حمایت از تولید‌کنندگان در دستور کار قرار گرفته است. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،آینده روشنی در انتظار فعالیت سرمایه گذاران در شهرک‌های صنعتی است.