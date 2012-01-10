170 هزار تعاونی در راستای اشتغال و توسعه پایدار در کشور فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا صبح سه شنبه در حاشیه همایش سراسری اتاق های تعاون و اتحادیه های تعاونی کشور اظهار داشت: اولین وزارتخانه ای که ادارات آن پس از ادغام تا سطح شهرستان ها فعال شده این وزارتخانه است و موضوع تعاون در این نمایندگی ها به صورت جدی دنبال می شود.

وی افزود: تعاون دارای ظرفیت های فراوانی در حوزه اشتغال است که باید از این فرصت استفاده کرد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زنجیره رفاه، کار و تعاون یکدیگر را کامل کرده و باعث ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور می شود.

وی با اشاره به نام گذاری سال 2012 به سال بین المللی تعاون این اقدام را فرصت مغتنمی برای ارائه توانمندی های بخش تعاون و تبدیل معارف تعاونی به فرهنگ عمومی و جامعه بین الملل دانست.

حسینی نیا در ادامه تصریح کرد: هم اکنون 52 گرایش در قالب فعالیت های تعاونی از قبیل کشاورزی، صنعت، خدمات، بانک و بیمه در 170 هزار تعاونی کشور دنبال می شود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد ملی باید از هفت درصد به 25 درصد ارتقا یابد که این امر مستلزم توانمندسازی، برنامه ریزی و سازماندهی تعاونی ها است.