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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

مهدی زاده خبر داد:

طرح هموویژلانس در کلیه بیمارستانهای کرمان اجرا می شود

طرح هموویژلانس در کلیه بیمارستانهای کرمان اجرا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل انتقال خون استان کرمان از اجرای طرح هموویژلانس در کلیه بیمارستانهای کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهدی زاده پیش از ظهر سه شنبه در کنفرانس علمی مراقبت از خون گفت: طی سال گذشته طرح هموویژلانس در سه بیمارستان افضلی پور، علی بن ابیطالب و مرکز بیماری های خاص کرمان اجرا شد.

مهدی زاده از اخذ مجوز اجرای این طرح در کلیه بیمارستان های استان کرمان طی سال جاری خبر داد و افزود: با اجرای طرح مذکور گیرنده های خون دچار کمترین عارضه خواهند شد.

این مسئول با بیان اینکه گروه های مراقبتی لازم برای اجرای طرح مذکور تشکیل شده است گفت: طرح هموویژلانس از اردیبهشت سال جاری در کرمان اجرا می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح هموویژلانس در 45 بیمارستان کشور طی سال گذشته افزود: همو ویژلانس به معنی مراقبت مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی ازعوارض تزریق خو ن است.

این مسئول با اشاره به راه اندازی بانک خون بند ناف در کرمان گفت: با به وجود آمدن این مرکز در کرمان امکان نگهداری و مصرف این خون در کرمان میسر می شود.

مهدی زاده تصریح کرد: سیستم سلامت کشور موظف به تامین خون سالم و کافی برای بیماران است و بدون طرح هموویژیلانس در بیمارستان ها همه کارها مختل می شود.

این مسئول ابراز داشت: یکی از مشکلات انتقال خون در کشورهای در حال توسعه تزریق اشتباه خون است که با استقرار هموویژلانس این مشکل از بین می رود.

کد مطلب 1506385

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