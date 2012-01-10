طرح هموویژلانس در کلیه بیمارستانهای کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهدی زاده پیش از ظهر سه شنبه در کنفرانس علمی مراقبت از خون گفت: طی سال گذشته طرح هموویژلانس در سه بیمارستان افضلی پور، علی بن ابیطالب و مرکز بیماری های خاص کرمان اجرا شد.

مهدی زاده از اخذ مجوز اجرای این طرح در کلیه بیمارستان های استان کرمان طی سال جاری خبر داد و افزود: با اجرای طرح مذکور گیرنده های خون دچار کمترین عارضه خواهند شد.

این مسئول با بیان اینکه گروه های مراقبتی لازم برای اجرای طرح مذکور تشکیل شده است گفت: طرح هموویژلانس از اردیبهشت سال جاری در کرمان اجرا می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح هموویژلانس در 45 بیمارستان کشور طی سال گذشته افزود: همو ویژلانس به معنی مراقبت مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی ازعوارض تزریق خو ن است.

این مسئول با اشاره به راه اندازی بانک خون بند ناف در کرمان گفت: با به وجود آمدن این مرکز در کرمان امکان نگهداری و مصرف این خون در کرمان میسر می شود.

مهدی زاده تصریح کرد: سیستم سلامت کشور موظف به تامین خون سالم و کافی برای بیماران است و بدون طرح هموویژیلانس در بیمارستان ها همه کارها مختل می شود.

این مسئول ابراز داشت: یکی از مشکلات انتقال خون در کشورهای در حال توسعه تزریق اشتباه خون است که با استقرار هموویژلانس این مشکل از بین می رود.