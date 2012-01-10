سلیمی نمین خواستار رسیدگی به اتهامات جاسبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است:



حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه، باسلام، جهت اطلاع حضرتعالی، یکی از دستیاران آقای دکتر جاسبی در تاریخ 19/3/88 برای دومین بار به اتهام اختلاسی کلان (حدود 400 میلیارد تومان) دستگیر شد. (پیوست یک) اما تاکنون به انتظار جامعه برای روشن شدن وضعیت اموال و مجازات متهمان بویژه آقای جاسبی که نقش اصلی را در دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در شرکت «برگ سبز مطهر» ایفاء نموده بود، پاسخی درخور داده نشده است.

در همین حال طی این مدت اطلاعات تاسفباری در زمینه تهدید مالباختگان از طریق طرح مسائلی همچون وارد آمدن اتهام رباخواری به آنان در صورت پیگیری شکایات خود به گوش رسیده است.

اکنون ضمن تقدیم متن کامل سخنرانی آقای جاسبی در اجتماع ایرانیان مقیم دبی تحت عنوان "هم‌اندیشی اقتصادی و فرهنگی" در مهرماه 1387 (پیوست شماره دو) که طی آن رئیس دانشگاه آزاد دعوت کننده به سرمایه‌گذاری در یک پروژه اقتصادی فرهنگی بوده است، امیدوارم دستور فرمائید ملت در جریان نتایج تحقیقات قضایی بعد از دو سال و نیم قرار گیرد.

گفتنی است تدارک کننده این مراسم آقای سعید نجفی دستیار ویژه آقای جاسبی و متهم دستگیر شده، بوده است. بدون شک همه کسانی که از وعده و وعیدهای آقای جاسبی در جمع ایرانیان شاغل دبی- به منظور جلب اعتماد آنان برای سپردن اموالشان به آقای نجفی یعنی همان شرکت "برگ سبز مطهر"- مطلعند، طی این مدت طولانی انتظار داشته‌اند بعد از دستگیری این دستیار، آقای جاسبی اولین کسی باشد که توسط دستگاه قضا برای بازجویی احضار شود.



اما مع‌الاسف تاکنون حتی وضعیت عامل اجرایی این اختلاس نیز روشن نشده است. از آنجا که در بهار 88 نوع اعلام دستگیری این دستیار ویژه اقتصادی آقای جاسبی در لارستان، خود گویای واقعیتهای تلخی بود، در کمال ناامیدی مدارک موجود برای دادستان محترم عمومی و انقلاب این شهرستان ارسال شد. اینک مجدداً ضمن تقدیم مستندات و مکاتبات صورت گرفته با این مقام قضایی (پیوست‌های سه، چهار و پنج) رجاء واثق دارم که حضرتعالی اجازه نخواهید داد آن‌چه در جریان اولین بازداشت آقای نجفی در سال 1378 رخ داد، تکرار شود.

مزید اطلاع، متهم دستگیر شده بیش از یک دهه به عنوان یکی از نزدیکان آقای جاسبی، مسئولیت دفتر فرهنگی دانشگاه آزاد را به عهده داشته و پس از دور اول اختلاس‌ها، در جایگاه دستیار ویژه اقتصادی آقای جاسبی فعالیتهای خود را پی گرفته است.

از خداوند متعال برای جنابعالی و دیگر همکاران در قوه قضائیه آرزوی توفیقات روزافزون در جهت گسترش عدل و قسط اسلامی را دارم.

