سلیمی نمین خواستار رسیدگی به اتهامات جاسبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است:
حضرت آیتالله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه، باسلام، جهت اطلاع حضرتعالی، یکی از دستیاران آقای دکتر جاسبی در تاریخ 19/3/88 برای دومین بار به اتهام اختلاسی کلان (حدود 400 میلیارد تومان) دستگیر شد. (پیوست یک) اما تاکنون به انتظار جامعه برای روشن شدن وضعیت اموال و مجازات متهمان بویژه آقای جاسبی که نقش اصلی را در دعوت مردم به سرمایهگذاری در شرکت «برگ سبز مطهر» ایفاء نموده بود، پاسخی درخور داده نشده است.
در همین حال طی این مدت اطلاعات تاسفباری در زمینه تهدید مالباختگان از طریق طرح مسائلی همچون وارد آمدن اتهام رباخواری به آنان در صورت پیگیری شکایات خود به گوش رسیده است.
اما معالاسف تاکنون حتی وضعیت عامل اجرایی این اختلاس نیز روشن نشده است. از آنجا که در بهار 88 نوع اعلام دستگیری این دستیار ویژه اقتصادی آقای جاسبی در لارستان، خود گویای واقعیتهای تلخی بود، در کمال ناامیدی مدارک موجود برای دادستان محترم عمومی و انقلاب این شهرستان ارسال شد. اینک مجدداً ضمن تقدیم مستندات و مکاتبات صورت گرفته با این مقام قضایی (پیوستهای سه، چهار و پنج) رجاء واثق دارم که حضرتعالی اجازه نخواهید داد آنچه در جریان اولین بازداشت آقای نجفی در سال 1378 رخ داد، تکرار شود.
نظر شما