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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

اخبار تجسمی/

تمدید نمایشگاه سعید فرجی و بررسی آثار المپیاد هنر

تمدید نمایشگاه سعید فرجی و بررسی آثار المپیاد هنر

تمدید نمایشگاه عکس "آخرین فرزندان سومالی" شامل آثار سعید فرجی و نیز بررسی آثار رسیده به دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی آثار وتولیدات هنرجویان آموزشگاههای آزاد هنری سراسرکشور، مقدماتی المپیاد هنر در استان گیلان از اخبار تجسمی امروز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آخرین فرزندان سومالی شامل 45 قطعه عکس از آثار سعید فرجی است که از وضعیت بحرانی سومالی تهیه شده است. این نمایشگاه به دلیل استقبال بازدیدکنندگان تا 26 دی‌ماه تمدید شد.

علاقه‌مندان برای بازدید از این مجموعه می‌توانند به میدان فلسطین، خیابان شهید برادران مظفر، تقاطع بزرگمهر، ‌شماره 74، موزه هنرهای معاصر فلسطین، مراجعه کنند.

بررسی آثار جشنواره مقدماتی المپباد هنر

آثار رسیده به دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی آثار و تولیدات هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد هنری سراسرکشور، مقدماتی المپیاد هنر در استان گیلان هفته آینده بررسی می‌شود.

با اعزام  هیات بازبینی  به استان گیلان آثار رسیده به  چهارمین جشنواره آثار وتولیدات هنرجویان آموزشگاههای آزاد هنری سراسر کشور (مقدماتی   المپیاد هنر) مورد بررسی قرار می گیرد.

تقریباً از همه استانها آثار قابل توجهی به دبیرخانه جشنواره رسیده که بعد از بررسی، آثار راه یافته به مرحله پایانی جشنواره طی روزهای هشتم تا دهم بهمن ماه سال جاری   درمجموعه فرهنگی وهنری خاتم الانبیاء رشت به نمایش در می‌آید.

آثار برگزیده  چهارمین جشنواره آثار و تولیدات هنرجویان آموزشگاه های آزاد هنری سراسر کشور به نخستین  المپیاد ملی  هنرراه می یابند.

 مدیر  کل   دفتر آموزش وتوسعه فعالیت های فرهنگی و هنری  اعلام کرد: پس از حضور موفق هنرجویان هنرستانهای زیبا در جشنواره بین المللی قزاقستان در سال 90 ، اعزام نفرات برتر به جشنواره های بین المللی سایر کشور ها در حال بررسی می باشد.

کد مطلب 1506388

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