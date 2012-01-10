ایجاد پارکبان راهکار حل مشکلات ترافیکی در شهرکرد است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک با اشاره به اینکه مشکل ترافیک در این استان یک مشکل عمده شهری است، اظهار داشت: حل مشکل ترافیک نیاز به همکاری تمامی دستگاه های مربوطه دارد.

وی افزود: با ایجاد پارکبان می توان ترافیک سنگین شهری را کاهش داد.

چهار هزار ریال هزینه یک ساعت پارک در طرح پارک سوار شهرکرد

وی با اشاره به اینکه در طرح پارکبان برای پارک هر خودرو به مدت یک ساعت چهارهزار ریال دریافت شود، بیان داشت: با اجرای این طرح، افراد تمایل پیدا می کنند که خودروهای خود را در پارکینگهای واقع در داخل شهر پارک کنند.

نظری با بیان اینکه ایجاد پارکبان نیز نیاز به نظارت بیشتری دارد، اذعان داشت: در خیابان فردوسی، بلوار حافظ شمالی، خیابان برنامه و بودجه، بلوار آیت الله کاشانی تا شهید رجایی، خیابان شریعتی روبروی بیمارستان، خیابان سعدی حدفاصل میدان دانش تا بلوار حافظ طرح پارک سوار ایجاد می شود.

وی بیان داشت: برای طرح پارکبان در شهرکرد پیش بینی پارک 650 خودرو صورت گرفته است.

نظری یکی دیگر از مشکلات ترافیکی شهرکرد را پارک خودروها در جلوی درب منازل عنوان و تصریح کرد: به دلیل انجام این اقدام روزانه پلیس 110 بیش از 30 خودرو را توقیف می کند.

وی اذعان داشت: تماسهای مردمی با پلیس 110 در راستای پارک خودرو در جلوی درب منازل نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

ایجاد پارکینگ خودرو درکنار اداره راه و ترابری ضروری است

نظری با بیان اینکه در کنار اداره کل راه و ترابری استان باید پارکینک خودرو راه اندازی شود، بیان داشت: پارک خودرو ها در پیاده رو در این مکان غیر قانونی است.

وی با اشاره به اینکه 40 درصد زمین های پارکینگی در سطح شهر شهرکرد مردمی است، یادآور شد: مردم حاضر به تفکیک زمینهای خود برای پارکینگ خودرو نیستند.

نظری با بیان اینکه در شهر فرخشهر باید ساماندهی ترافیکی صورت گیرد، بیان داشت: حمام متروکه تخریب شده در این شهر باید به صورت پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد.