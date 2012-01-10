امیدواریم اصولگرایان در یزد به لیست واحد برسند

سیدمحمد فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صالح جوکار با سابقه ریاست بسیج دانش آموزی استان یزد، خلیلیان استان حوزه و دانشگاه، وزیری هامانه وزیر سابق نفت و ... از کانال اصولگرایان اقدام به ثبت نام کرده اند.

وی افزود: اما برخی چهره ها با وجود اینکه اصولگرایی آنها محرز است، به طور مستقل اقدام به ثبت نام کرده اند.

فقیهی از جمله این افراد به مهدی فقیه معاون سابق استاندار یزد، ابویی استاد دانشگاه، حجت الاسلام یحیی زاده نماینده فعلی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس، ناصر امامی میبدی فرماندار اسبق خاتم، حجت الاسلام عباس زارع معروف به دخیل عباس و ... اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هر یک از اصولگرایان ثبت نام شده فاکتورهای مثبتی دارند، بیان داشت: البته در کنار این فاکتورها، نقاطی نیز مشاهده می شود که امکان رای آوردن آنها را کاهش می دهد.

فقیهی از جمله این موارد به عدم سکونت تعدادی از ثبت نام شده ها به ویژه در طیف اصولگرایان در یزد اشاره کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: پس از تایید صلاحیت ها تجمیع صورت گیرد و اصولگرایان به لیست واحد در هر حوزه انتخابیه برسند.