تاکسیرانی مشهد برای خدمات رسانی در اربعین حسینی آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عطار زاده طوسی اظهارکرد: 365 بازرس و ناظر و همچنین 17 اکیپ گشت و بارزسی در منطقه ثامن، اطراف حرم رضوی، مبادی ورودی و نقاط حساس که مرکز ترافیک هستند مستقر هستند.

وی آماده باش چهار شبکه بیسیم، به کارگیری خودروهای ون در اطراف حرم منوط به باز بودن مسیر و رسیدگی به شکایات همشهریان تا ساعت 24 شب اربعین را از دیگر اقدامات این سازمان در خصوص خدمت رسانی به زائران بارگاه رضوی و عزاداران حسینی اعلام کرد.

عطارزاده ادامه داد: 15پایگاه رسیدگی به شکایات و دریافت اشیاء جامانده در میدان بیت المقدس نیز در همین راستا برنامه ریزی شده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد اظهار داشت: سرویس دهی رایگان به صورت صلواتی نیز به صورت خودجوش از سوی رانندگان تاکسی در این روز انجام می شود.

عطارزاده بیان کرد: این اقدامات منوط به باز بودن مسیرهای اطراف حرم رضوی است.