به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور امروز در دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی با بیان اینکه یکی از اهداف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین سند ملی راهبرد انرژی کشور است، گفت: این سند راهبردی با مشارکت وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی مراحل نهایی را پشت سر می گذارد.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری با اعلام اینکه با تاکید بر اینکه با تدوین این سند ملی شکاف های انرژی کشور پر می شود، تصریح کرد: همزمان با تدوین این سند ملی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم تاثر قابل توجه ای در کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور داشته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی شدت مصرف انرژی در واحدهای تولید ناخالص ملی 8 برابر ژاپن و پنج برابر کشورهای پیشرفته صنعتی است، اظهار داشت: از سوی دیگر هم اکنون شدن مصرف حاملهای مختلف انرژی در کل کشور 10 برابر ژاپن برآورد می شود.

وی همچنین با اشاره به توزیع نابرابر یارانه انرژی در بین دهکهای مختلف مصرف، بیان کرد: به طوریکه هم اکنون یارانه بنزین دهک دهم حدود 30 برابر دهک اول جامعه مصرف است.

منظور سهم دهک اول در مصرف گازوئیل کشور را حدود 6 دهم درصد و سهم دهک دهم را 35 صدم درصد عنوان کرد و افزود: اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، باعث اصلاح مصرف انرژی خانوارها و بنگاه ها شد به طوریکه در مصرف بنزین 6 درصد، مصرف گازوئیل 10 درصد، مصرف نفت کوره 36 درصد و مصرف برق 5 درصد کاهش یافته است.

این مقام مسئول یادآور شد: اگر مصرف انرژی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ادامه می یافت، باید مصرف برق 7 درصد و مصرف گاز طبیعی 10 درصد افزایش پیدا می کرد.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری، تاکید کرد: این در حالی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف گاز طبیعی و برق متوقف شده است.