نخستين بانك تجاري خصوصي در عراق تاسيس مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت الشرق الاوسط، اين بانك تسهيلات زيادي براي واردات كالا و خدمات به عراق و صادرات از اين كشور فراهم خواهد كرد.

اين بانك علاوه بر ارايه مشاوره توسط كارشناسان خود، اقدام به ايجاد مراكز ارتباطي در خاك عراق براي جلب اعتماد طرف هاي تجارت در مورد تامين مالي و دريافت كالاها ، خواهد كرد.

بنا براين گزارش، تا زمانيكه وزير دارايي عراق از سوي مجلس حكومت ائتلافي انتخاب نشود، اين بانك توسط رييس حكومت ائتلافي اداره مي شود.

اين گزارش با اشاره به مشكلات تاسيس بانك در عراق مانند نبود امكان ارتباط بين المللي و كارشناس مورد نياز، به اقدامات حكومت ائتلافي در جلب مشاركت بانك هاي بين المللي در تاسيس اين بانك پرداخته است.