جانباز همدانی در عملیات پاکسازی منطقه آلوده به مین به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قنبری صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی مراسم تشییع این شهید افزود: پیکر این شهید بزرگوار روز چهارشنبه 21 دیماه تشییع خواهد شد.

قنبری اضافه کرد: مراسم تشییع این شهید ساعت 9صبح فردا آغاز و پیکر وی از مقابل مسجد جامع همدان تا میدان پروانه ها بردوش مردم شهید پرور شهر همدان تشییع می شود.

وی اظهار داشت: جانباز گرانقدر "جواد سلطانی شایان فرجی" دو روز قبل در یکی از توابع شهرستان دهلران در حین عملیات پاکسازی منطقه آلوده به مین به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری همدان با دعوت از مردم شهید پرور همدان برای شرکت در مراسم این بزرگوار، گفت: شهید "جواد سلطانی شایان فرجی" اهل روستای نشر از توابع بخش شرا و ساکن شهر همدان بود.