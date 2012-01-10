دستاوردهای ارزشمند دولت باید برای مردم تشریح شود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت در جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان که ظهر سه شنبه در فرهنگسرای عترت و قرآن بخش گلستان برگزار شد، اظهار داشت: با وجود اینکه در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم باید با یک برنامه ریزی منسجم اهم فعالیتهای صورت گرفته را در همه حوزه ها به مردم تشریح کنیم.

به گفته وی یکی از ویژگیهای مهم انقلاب اسلامی بر این مبنا است که مردم را در جریان فعالیتهای خود قرار می دهد.

فرماندار شهرستان بهارستان با اشاره به اهم فعالیتهای صورت گرفته نیز گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فعالیتهایی صورت گرفته اما خوشبختانه روند پیشرفت فعالیتها در دولت نهم و دهم از سرعت بالاتری برخوردار بوده و این امر نشانگر تلاش های شبانه روزی دولت است.

نوبخت با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در شهرستان بهارستان نیز گفت: با توجه به اینکه بخشهای گلستان و بوستان در روزهای پایانی سال 89 به یک شهرستان مستقل به نام بهارستان تبدیل شد تاکنون گامهای مثبتی برای خدمات دهی به مردم این منطقه برداشته شده است.

ده ها پروژه عمرانی در بهارستان کلید خورد

این مسئول ادامه داد: استقرار اکثر ادارات خدمات رسان و کلید خوردن بیش از ده ها پروژه در حوزه های مختلف عمرانی و رفاهی و خدماتی بخشی از این فعالیتهاست.

فرماندار شهرستان بهارستان همچنین بیان کرد: در ایام مبارک دهه فجر امسال بهارستان نیز در اکثر نقاط شهری و روستایی خود پروژه هایی را افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد داد.

رئیس جلسه شورای اداری بهارستان در ادامه این نشست به نحوه اجرا و برگزاری طرح نفوس و مسکن پرداخت و افزود: طرح نفوس و مسکن به رغم اینکه در دولت های گذشته هر 10 سال یکبار صورت می گرفت اما در دولت احمدی نژاد این طرح به منظور اطلاعات دقیق از آمار جمعیت زودتر صورت گرفت که این امر می تواند در مسیر رشد و توسعه کشور تاثیرگذار باشد.

نوبخت عنوان کرد: این طرح که در مدت زمان 22 روز برگزار شد و با وجود همه سختیها به دلیل برودت جوی هوا توانستیم زودتراز موعد این طرح را به اتمام برسانیم.

این مسئول همچنین پیش بینی کرد که جمعیت سرشماری شده در جریان طرح نفوس و مسکن 560 هزار نفر باشد که 60 درصد آن را جوانان تشکیل داده است.

نماینده عالی دولت در ادامه این جلسه به بحث انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرماندار شهرستان بهارستان اظهار داشت: اجرای صحیح قانون و برگزاری یک انتخابات پرشور و در عین حال بی طرفی یکی از اصول ما در این عرصه می باشد که همه مسئولین باید در تلاش باشند تا بتوانیم در 12 اسفند سال جاری مردم را به پای صندوق های اخذ رای بیاوریم.

این مسئول همچنین پیش بینی کرد قطعا ما در این عرصه حساس و پرشور نیز با حضور حداکثری مردم وفادار انقلاب اسلامی ایران در پای صندوق های اخذ رای مواجه خواهیم شد.

با حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای مواجه خواهیم بود

وی ادامه داد: مردم این بار نیز تمامی دسیسه های شوم دشمنان این نظام را با حضور حداکثری و پرشور خود به یاس و ناامیدی تبدیل خواهند کرد و به آنان نشان خواهند داد که در راستای دفاع از ارزش های این نظام لحظه ای غفلت نخواهند کرد.

این مسئول افزود: خوشبختانه یکی از ویژگیهای مهم انقلاب اسلامی متفاوت بودن نحوه برگزاری انتخاباتدر ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان است.

وی این ویژگی را در حوزه انتخابات، برگزاری این عرصه پرشور توسط مردم برشمرد و افزود: اگر دشمن در یک مقطعی عنوان کرد که در انتخابات ایران تقلب صورت می گیرد با کمی بررسی و تحلیل متوجه می شد در کشور انقلاب اسلامی ایران خود مردم هستند که مجریان برگزاری انتخابات محسوب می شوند.

نماینده عالی دولت به آخرین اقدامات صورت گرفته در بحث انتخابات اشاره کرد و افزود: از ماه ها قبل شهرستان بهارستان می رود تا خود را برای برگزاری یک انتخابات پرشور و مردمی به نمایش بگذارد.

نوبخت بیان کرد: تمام تلاش ما در این شهرستان براین مبنا است تا با مشارکت حداکثری بتوانیم یک انتخابات برگزار کنیم تا در شان مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی در پایان از ادارات خدمات رسان شهرستان خواست ضمن افزایش میزان خدمات دهی به مردم لحظه ای از مطالبات و خواسته های مردمی غافل نشوند.