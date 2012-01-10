مشکلات سرمایه گذاری در شیراز برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز گفت: ازجمله دغدغه های استاندار فارس برطرف شدن مشکلات سرمایه گذاری در استان و به خصوص شهر شیراز است.

وی ادامه داد: باید به گونه ای رفتار کرد که حضور سرمایه گذاران در شیراز افزایش یابد تا با استفاده از این پتانسیل شاهد پیشرفت در بخشهای عمرانی شیراز باشیم.

فرماندار شیراز با اشاره به توانمندی مدیران شهرستان شیراز یادآور شد: توانمندی مدیران شهرستان در مباحث مختلف مطلوب و در تصمیم گیریها راهگشا خواهد بود.

زرین کلاه با بیان اینکه رفع مشکلات کارگران کارخانه مخابرات راه دور شیراز از جمله مواردی بوده که طی مدت اخیر به آن رسیدگی شده، گفت: ازجمله مشکلات چند سال گذشته در شیراز وضعیت کارگران کارخانه مخابرات راه دور بود که در حال حاضر رفع مشکلات این کارگران به نقطه مطلوبی رسیده و طی چند روز آینده مشکلات آنان به طور کامل برطرف می شود.

وی تصریح کرد: طی دو ماه آینده مناسبتهای مختلفی را در پیش داریم که از جمله آنها فرا رسیدن دهه فجر، دور چهارم سفر هیئت دولت و برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

فرماندار شیراز ادامه داد: به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می شویم و طبق قانون تمامی دستگاه های دولتی مکلف به همکاری با ستاد برگزاری انتخابات هستند.