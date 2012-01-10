به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی راسخ در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: مهمترین چالش فعلی اقتصاد ایران بیکاری است و برای رفع آن، باید فضای اقتصاد و کسب و کار کشور، بهبود یابد تا زمینه سرمایه گذاری در اقتصاد فراهم شده و به تبع آن، بیکاری کاهش یابد.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: فضا باید به گونه‌ای در اقتصاد ایران فراهم شود که همه با بهره مندی از تسهیلات کافی، فرآیند بهبود فضای کسب و کار را دنبال کرده و گرفتای اقتصادی و اجتماعی عظیم بیکاری را از میان بردارند.

وی تصریح کرد: شاخصه‌های فضای کسب و کار کشور نشانگر این است که ما در جایگاه مناسبی به لحاظ فضای کسب و کار کشور قرار نداریم و فعالیت اقتصادی در کشور سخت است، ضمن اینکه در رابطه با مسائل بانکی و مالیاتی نیز واحدهای تولیدی کشور با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

به گفته راسخ، برای رفع این مشکلات چاره‌ای جز این نیست که فضای کسب و کار بهبود یابد و بر این اساس همایشی با حضور مسئولان دولتی و خصوصی در 26 دیماه برگزار خواهد شد تا با ارایه راهکارهای صحیح، فضای کسب و کار کشور بهبود یابد.

وی همچنین در خصوص لایحه بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: هیچ قانونی که به دست بشر نوشته شده است، خالی از ایراد نیست و در این میان لایحه بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز از این امر مستثنی نیست، اما راهکار این نیست که غوغا کنیم بلکه باید دور هم نشست و در مفاد مورد بحث، بازنگری کرد.

راسخ گفت: اتاق تهران آمادگی دارد تا در این مورد، از همه دعوت به عمل آورد که در مورد این قانون اظهارنظر کنند. وی اظهار داشت: قضیه اینقدر بزرگ و پیچیده نیست که برخی با آن برخورد کردند.

همچنین احمد پورفلاح، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: رخوت و سکوت در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است و شرایط به گونه‌ای نیست که برای میان مدت بتوان برنامه ریزی کرد. البته نگرانی ناشی از تورم و لجام گسیختگی ناشی از بالارفتن نرخ ارز و عوامل دست و پاگیر داخلی و خارجی و مسائل برون مرزی، وضعیت بنگاهها را نشانه گرفته است و باعث سردی در بدنه اقتصاد کشور شده است.

وی اظهارداشت: در این فضا، امیدواریم تا تلنگری برای ایجاد مجدد انرژی در بدنه اقتصاد کشور ایجاد شود، و رشد سرمایه گذاری‌ها بهبود یابد. این درحالی است که هم اکنون تورم کم کم در حال بالا رفتن است و باید نگران آینده نیروی کار کشور بود.

پورفلاح گفت: آنچه که در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب شد، آن چیزی نبود که اتاق بازرگانی نوشته بود، بلکه در برخی از موارد آن اصلاحاتی صورت گرفته بود.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی، دولت و مجلس عضو یک تیم هستند و به هیچ وجه اتاق بازرگانی قصد ندارد به یک قوه حاکمیتی تبدیل شود، بلکه ما به دنبال این هستیم که فضای اقتصادی کشور شفاف شود،

پورفلاح گفت: بخش خصوصی خود از انحصار خصوصی بیش از انحصار دولتی بیم دارند و اجازه نمی دهند که این فضا شکل گیرد و هدفی هم در تدوین قانون مبنی بر انحصار در بخش خصوصی نداشته اند.

وی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده از سوی برخی تشکل ها گفت: همه تشکل ها بارها و بارها در مورد این پیش نویس در معرض نظرخواهی قرار گرفته اند و اگر کسی کم کاری می کند، نباید آن را به حساب پیش نویس قانون بگذارد.

پورفلاح گفت: برخی گمان می کنند که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نقش پدرخواندگی را به اتاق بازرگانی می دهد در حالی که این طور نیست و این یک تصور اشتباه است.